மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! மாதம் ரூ.50,000 உதவித்தொகை வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?

Tamil Nadu Government Scheme: தமிழக அரசு உயர் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.50,000 உதவித் தொகை வழங்கி வருகிறது. இந்த உதவித் தொகையை எப்படி பெறுவது என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
Tamil Nadu Government Scheme: தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகத்தில் உள்ள வரலாற்று ஆவணங்களை ஆய்வு செய்யும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இந்த உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது.
தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பொருளாதார ரீதியாக மாணவர்கள் தடையின்றி கல்வியை தொடர உதவித் தொகைகளை தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது.
அந்த வகையில், தற்போது ஒரு திட்டத்தை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த திட்டம் மூலம் உயர் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.50,000 உதவித் தொகை வழங்குகிறது. அதாவது, தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகத்தின் அரிய ஆவணங்களை ஆராய்ந்து தமிழகத்தின் பெருமை வரலாற்ற வெளிகொண்டு வரும் ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு ஓராண்டு முழுவதும் மாதந்தோறும் ரூ.50,000 உதவித் தொகையையாக தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. ஆண்டுதோறும் 10 முதல் 15 ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும், 20 மாணவர்களக்கு ஆராய்ச்சி மாதந்தோறும் ரூ.50,000 உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற முதுகலை பட்டதாரிகள் மற்றும் தனிநபர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ள மாணவர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். தமிழகத்தின் இதுவரை அறியப்படாத வரலாற்று உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வருவதற்காக இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த திட்டத்தில் ஆராய்சி மேற்கொள்ள விரும்பும் மாணவர்கள், தனிநபர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் tamilnaduarchives.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து உரிய சான்றிதழ் நகலுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
இந்த திட்டத்தில் தகுதிபெற விரும்பும் மாணவர்களின் குடும்ப வருமானம் ரூ.72000க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மேலும், விண்ணப்பிக்கும்போது, வருமான சான்று, மதிப்பெண் சான்று, தமிழகத்தல் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, தகுதியுள்ள மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியாதவர்கள், இருப்பிடங்களுக்கு அருகில் உள்ள வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்றும் விண்ணப்பங்களை பெற்று, அதனை பூர்த்தி செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.