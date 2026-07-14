/பெண்கள் 5 ஏக்கர் நிலம், ரூ.5 லட்சம் மானியம் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Nannilam Scheme : நன்னிலம் மகளிர் நில திட்டம் 2026 -ன் கீழ் பெண்கள் 5 ஏக்கர் நிலம், 5 லட்சம் ரூபாய் மானியம் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Nannilam Scheme : நன்னிலம் மகளிர் நில உடமைத்திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை பெண்கள் இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
நிலமற்ற ஏழை எளிய விவசாயக் கூலித் தொழிலாளர்களை நில உடைமையாளர்களாக மாற்றும் நோக்கில், தமிழ்நாடு அரசால் தாட்கோ (TAHDCO) மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மிக முக்கியத் திட்டம் 'நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டம்' (Nannilam Magalir Nila Udaimai Thittam) ஆகும். குறிப்பாக, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினப் பெண்களை நிலத்தின் உரிமையாளர்களாக்கி அவர்களின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்துவதே இத்திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 1,042 பெண்கள் சொந்த நில உரிமையாளர்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாகத் தமிழ்நாடு அரசு அண்மையில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம் தகுதியுள்ள பெண்கள் விவசாயம் செய்வதற்காக 2.5 ஏக்கர் முதல் 5 ஏக்கர் வரை நிலம் வாங்க விண்ணப்பிக்கலாம். நிலம் வாங்குவதற்காகத் தமிழ்நாடு அரசு அதிகபட்சமாக ₹5 லட்சம் வரை மானியம் வழங்குகிறது. மீதமுள்ள நில மதிப்புத் தொகைக்கு எளிய முறையில் வங்கிக் கடனுதவியும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படுகிறது.
இதுமட்டுமன்றி, புதிதாக வாங்கும் நிலத்தில் ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்தல், மின்சாரப் பம்ப் செட் பொருத்துதல் மற்றும் சொட்டுநீர்ப் பாசன வசதிகளை மேற்கொள்வதற்கும் கூடுதல் கடனுதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன. யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? : விண்ணப்பதாரர் ஆதிதிராவிடர் (SC) அல்லது பழங்குடியினர் (ST) வகுப்பைச் சேர்ந்த பெண்ணாக இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்கும் பெண்ணின் வயது 18 முதல் 65 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 3.00 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் பெண்ணின் பெயரிலோ அல்லது அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயரிலோ சொந்தமாக விவசாய நிலம் எதுவும் இருக்கக் கூடாது. அவர்களின் முதன்மைத் தொழில் விவசாயக் கூலியாக இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரரோ அல்லது அவரது குடும்பத்தினரோ இதற்கு முன் அரசிடமிருந்து எந்த ஒரு திட்டத்தின் மூலமும் மானியம் பெற்றிருக்கக் கூடாது. மேலும், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தங்களுக்குச் சொந்தமான நிலங்களை மற்றவர்களுக்கு விற்பனை செய்தோ அல்லது தானமாக மாற்றியோ கொடுத்திருக்கக் கூடாது.
நிலம் வாங்குவதற்கான முக்கிய விதிமுறைகள்: வாங்க உத்தேசித்துள்ள நிலத்தை விண்ணப்பதாரர்களே நேரடியாகத் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம். ஆனால், அந்த நிலம் SC/ST பிரிவைச் சாராத பொதுப் பிரிவினரிடமிருந்து மட்டுமே வாங்கப்பட வேண்டும். வாங்கப்படும் நிலம் முழுமையாகப் பயனாளிப் பெண்ணின் பெயரில் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். மேலும், அரசாங்க மானியத்தில் வாங்கப்படும் இந்த நிலத்தை அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு வேறு யாருக்கும் விற்பனை செய்யக் கூடாது என்ற கடுமையான விதியும் நடைமுறையில் உள்ளது.
விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்: விண்ணப்பதாரரின் தற்போதைய பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம். சாதிச் சான்றிதழ் (SC/ST Community Certificate) மற்றும் இருப்பிடச் சான்றிதழ். 3 லட்சத்திற்குள் வட்டாட்சியரால் வழங்கப்பட்ட வருமானச் சான்றிதழ். ஆதார் அட்டை மற்றும் குடும்ப அட்டை (Ration Card).
விண்ணப்பதாரர் நிலமற்ற விவசாயக் கூலி என்பதற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் (VAO) சான்றிதழ். வாங்க உத்தேசித்துள்ள நிலத்தின் அசல் பத்திரம், பட்டா, சிட்டா, அடங்கல் மற்றும் வில்லங்கச் சான்றிதழ் (EC). மானியத் தொகை நேரடியாக ஏறுவதற்கும், கடன் பரிவர்த்தனைக்குமான பயனாளியின் வங்கி கணக்கு புத்தக முதல் பக்க நகல்.
தற்போது 2026 ஆம் ஆண்டின் ஜூலை மாதக் காலகட்டத்தைக் கடந்துவிட்ட நிலையில், நடப்புக் கல்வியாண்டு மற்றும் நிதியாண்டிற்கான புதிய நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. தகுதியான பயனாளிகள் ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் ஆகிய இரு வழிகளிலும் தங்களது விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர், தாட்கோவின் அதிகாரப்பூர்வ புதிய இணையதளமான https://tahdco.com/ என்ற முகவரிக்குச் சென்று, உரிய ஆவணங்களை ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்றம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.
இணைய வசதி இல்லாதவர்கள் அல்லது நேரடியாக விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர், தங்கள் பகுதியில் உள்ள தாலுகா அலுவலகம் (வட்டாட்சியர் அலுவலகம்), மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள தாட்கோ (TAHDCO) மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்றும் விண்ணப்பங்களைப் பெற்றுப் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.