மாதம் ரூ.3 லட்சம் சம்பளம்... ஜெர்மனியில் வேலை - தமிழக அரசின் பயிற்சி யார் யாருக்கு?

Tamil Nadu Government: ஜெர்மனியில் வேலைவாய்ப்புக்கான பயிற்சியை தமிழ்நாடு அரசு வழங்குகிறது. இந்த பயிற்சியை முடித்தால் மாதம் லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்கலாம்.
German Language Test Training: தமிழ்நாடு அரசு (Tamil Nadu Government) வழங்கும் ஜெர்மன் மொழி தேர்வுக்கான பயிற்சி அளிக்கப்படும். இந்த பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான தகுதிகள், கல்வித் தகுதிகள்; பயிற்சியின் காலம், வேலைவாய்ப்புகள், மாதச் சம்பளம் உள்ளிட்ட விவரங்களை இந்த தொகுப்பில் காணலாம்.
ஜெர்மனியில் வேலை வாய்ப்புக்கான பயிற்சியை தமிழ்நாடு அரசின் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை தற்போது வழங்கி வருகிறது. அதில், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர்களுக்கு ஜெர்மன் மொழி தேர்வுக்கான பயிற்சி (German Language Test Training) அளிக்கப்பட உள்ளது.
இந்த பயிற்சியில் சேர சில தகுதிகள் உள்ளன. மேலும், சில கல்வித் தகுதிகளும் தேவைப்படுகிறது. பயிற்சியின் காலம், வேலைவாய்ப்புகள், மாதம் சம்பளம் உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.
தகுதிகள்: பயிற்சியில் இணைய விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் ஆதிதிராவிடர் அல்லது பழங்குடியினராக இருத்தல் வேண்டும். விண்ணப்பிப்பவர்கள் 21 முதல் 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ. 3 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: பி.எஸ்.சி நர்சிங், பொது நர்சிங் மற்றும் செவிலியர் டிப்ளமோ (GNM Diploma), பி.இ (மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்), பி.இ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங், பி.இ (மின் மற்றும் மின்னணு பொறியியல்), பி.டெக். தகவல் தொழில்நுட்பம் (B.Tech IT)
பயிற்சியின் காலம் 9 மாதங்கள் ஆகும். அதே நேரத்தில் விடுதி வசதி ஏற்பாடு செய்யப்படும். விடுதி மற்றும் கல்வி செலவுகளை தாட்கோ ஏற்கும்.
வேலை வாய்ப்பு: இந்த பயிற்சியை நிறைவு செய்தால் ஜெர்மனியில் வேலைப்பார்க்கும் வாய்ப்பு உங்களை தேடி வரலாம்.
இந்த ஆரம்ப ஊதியம்: ரூ.2,50,000 முதல் ரூ.3,00,000 வரை மாதச் சம்பளமாக வழங்கப்படுகிறது. தகுதியான நபர்களுக்கு பயிற்சி நிறுவனத்தின் மூலமாக பணியிடங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
www.tahdco.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். புகைப்படத்தில் தெரியும் QR Code-ஐ ஸ்கேன் செய்தும் விண்ணப்பிக்கலாம்.