ரூ.14 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை உடன்... தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் பயிற்சி - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu Government: மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் மாதம் ரூ.14 ஆயிரம் உதவித்தொகையுடன் ஒருவர் ITI-தொழில் பழகுநர் பயிற்சி பெறலாம். இதில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்பதை இங்கு காணலாம்.
Tamil Nadu Government Training With Incentive: மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் ITI-தொழில் பழகுநர் பயிற்சி பெற தேவையான கல்வித் தகுதி என்ன, எங்கு விண்ணப்பிப்பது, எப்போது விண்ணப்பிப்பது உள்ளிட்ட தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு (Tamil Nadu Government) தற்போது சந்தைக்கு ஏற்ற மாணவர்களை தயார் செய்வதில் முனைப்பு காட்டி வருகிறது. இதனால் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.
நான் முதல்வன் திட்டம் (Naan Mudhalvan Scheme), தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாடு கழகம் (TN Skill Development) போன்றவற்றின் மூலம் கல்லூரி மாணவர்கள், பட்டதாரிகள் அடுத்தகட்ட படிப்பை மேற்கொள்ளவும், கூடுதல் திறன் பயிற்சிகளை பெறவும் தமிழ்நாடு அரசு வழிவகை செய்து வருகிறது.
தொழில் துறைகளில் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உண்டாக்க இதுபோன்ற திட்டங்கள் உதவுகின்றன. வேலையில்லாமல் இருக்கும் பட்டதாரிகளுக்கும், மாணவர்களுக்கும் பல்வேறு துறைகளில் பயிற்சிகளை தமிழ்நாடு அரசு வழங்கி வருகிறது.
அந்த வகையில், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து துறை (Transport Department) சார்பில் ITI படித்த மாணவர்களுக்கு தொழில் பழகுநர் பயிற்சியை வழங்குகிறது.
அதாவது, மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் மாதம் ரூ.14 ஆயிரம் உதவித்தொகையுடன் ஒருவர் ITI-தொழில் பழகுநர் பயிற்சி பெறலாம்.
அந்த வகையில், மாநகர் போக்குவரத்துக் கழக தொழிற்பயிற்சி பள்ளியில், உதவித்தொகையுடன் பயிற்சி பெற தற்போது போக்குவரத்து துறை விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது.
இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க சென்னை குரோம்பேட்டை மாநகர் போக்குவரத்துக் கழக தொழிற்பயிற்சி பள்ளியில் நடைபெறும் சிறப்பு முகாமிற்கு வர வேண்டும். அங்கு செப். 10ஆம் தேதி காலை 10 மணி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்.
ITI-தொழில் பழகுநர் பயிற்சி காலம் ஒரு வருடம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. Mechanic Motor Vehicle, Mechanic Diesel, Auto Electrician, Electrician, Fitter and Welder ஆகிய கல்வித் தகுதி உடையவர்கள் இதில் விண்ணப்பிக்கலாம்