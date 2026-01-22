மாத ஓய்வூதியம் 1200 ரூபாய் தரும் தமிழ்நாடு அரசு! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Pension : நெசவாளர்கள் மாத ஓய்வூதியம் 1200 ரூபாய் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Pension : தமிழ்நாடு அரசு நெசவாளர்களுக்கு வழங்கும் மாத ஓய்வூதியம் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் ஓய்வூதியம் (Pension) வழங்குகிறது. அதனைப்போலவே நெசவாளர்களும் மாத ஓய்வூதியம் பெற முடியும். நபர் ஒருவருக்கு 1200 ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியம் கொடுக்கிறது.
சேமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்து இருக்க வேண்டும். 60 வயது கடந்தஉறுப்பினர்கள் முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறதகுதியுடையவர்கள் ஆவார்.
தமிழ்நாடு கூட்டுறவு கைத்தறி நெசவாளர் சேமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் உறுப்பினராக உள்ள நெசவாளர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். அவர்கள் 60 வயது அடையும்போது இத்திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி பெறுகின்றனர்.
ஓய்வூதியம் பெற தகுதியை எட்டியதாக கருதுபவர்கள், இதற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது 7 முக்கிய ஆவணங்களை இணைக்க வேண்டும்.
உறுப்பினர் விண்ணப்பம், சங்கத் தீர்மானம், சேமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டதற்கான சங்கத்தீர்மானம் மற்றும் உதவி இயக்குநர் செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை கொடுக்க வேண்டும்.
முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் சேர்க்கப் பட்டதற்கான சங்கத்தீர்மானம் உதவி இயக்குநரின் செயல்முறைகள், 60 வயது நிறைவடையும் நாள் முதல் முதியோர் ஓய்வூதிய தொகை பெறுவதற்கு தகுதி பெற்றதற்கான உதவி இயக்குநர் செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை கொடுக்க வேண்டும்.
இதனை தவிர்த்து, வருவாய் மற்றும் சமூக நலத்துறைகளில் ஓய்வூதியம் பெறவில்லை என்பதற்கான சான்று, ஆதார் அடையாள அட்டையின் நகல் உள்ளிட்டவற்றை இந்த ஓய்வூதியம் பெற விண்ணப்பிக்கும்போது கொடுக்க வேண்டியிருக்கும்.
நெசவாளர்கள் பலருக்கும் இந்த ஓய்வூதியம்பெற எங்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்ற சந்தேகம் இருக்கும். கைத்தறி துணிநூல் துறையின் இணையதளம், இ-சேவை மையம், சம்பந்தப்பட்ட சங்கங்களில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களுக்கு அந்தந்நத மாவட்டங்களில் இருக்கும் கைத்தறி துணிநூல் துறையின் சரக துணை/உதவி இயக்குநர் அலுவலங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
சென்னை அலுவலகம் என்றால், ஆணையர், கைத்தறி ஆணையரகம், குறளகம், 2வது தளம், சென்னை-104 என்ற முகவரியிலும், handlooms.welfareschmes@gmail.com என்ற இமெயில் வழியாகவும், 044-25341517 என்ற மொபைல் எண், Help Line No:- 1800 599 7637 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.