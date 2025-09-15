ஸ்கூட்டர் வாங்க மானியம் வேண்டுமா? இன்றே விண்ணப்பிக்கவும் - சுகி, சொமேட்டோ ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்

Scooter subsidy : ஸ்கூட்டர் வாங்க மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது
Scooter subsidy : ஸ்கூட்டர் வாங்க யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் மானியம் எவ்வளவு என்பது உள்ளிட்ட தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Scooter subsidy : தமிழ்நாடு அரசு டெலிவரி மேன் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு உதவும் விதமான ஸ்கூட்டர் வாங்க ரூ.20,000 வரை மானியம் கொடுக்கிறது. பார்சல்கள் டெலிவரி, உணவு டெலிவரி போன்ற பணிகளில் ஈடுபடுபவர்கள் இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணபிக்கலாம்.
அதற்கு சில விதிமுறைகள் இருக்கின்றனர். இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஸ்கூட்டர் வாங்க மானியம் பெற விரும்பினால் முதலில் தமிழ்நாடு உடல் உழைப்பு தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
அவ்வாறு பதிவு செய்தவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் ஸ்கூட்டர் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இப்போது இது தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு உடலுழைப்புத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற இணையம் சார்ந்த கிக் தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.20,000/- மானிய விலையில் இ- ஸ்கூட்டர் வழங்கும் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? - தமிழ்நாடு உடலுழைப்புத் தொழிலாளர்கள் நலவாரியத்தில் இணையம் சார்ந்த பதிவு பெற்ற கிக் தொழிலாளர்கள் சுவிகி, சுமாட்டோ, அமேசான், பிளிப்கார்டு நிறுவனங்களில் பணியாற்றுபவர்கள் www.tnuwwb.tn.gov.in இணையதளத்தில் இ-ஸ்கூட்டர் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும் பதிவு பெறாத கிக் தொழிலாளர்களும் நலவாரியத்தில் பதிவு செய்ய மேற்கண்ட இணையதளம் மூலமாக பதிவு செய்த பின் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேற்படி விவரங்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் 6வது மாடி, ஈ-பிரிவில் அமைந்துள்ள திருப்பத்தூர், தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) அலுவலகத்தை அணுகி பயனடையுமாறு திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
மற்ற மாவட்டத்தினர் உங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் அலுவலகத்தை நாடி இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்ற கூடுதல் தகவலை கேட்டு உடனடியாக விண்ணப்பிக்கவும்.