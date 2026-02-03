பெண்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் நிதியுதவி! தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ் - பெறுவது எப்படி?

Tamil Nadu government Marriage scheme : தமிழ்நாட்டில் மறுமணம் செய்யும் பெண்கள் அரசின் 50 ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி பெறலாம். முழு விவரம்
Tamil Nadu government Marriage scheme : தமிழ்நாட்டில் மறுமணம் செய்பவர்கள் ரூ.50 ஆயிரம் வரை நிதியுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அரசு அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு மறுமணம் செய்யும் பெண்களுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் வரை நிதியுதவி அளிக்கும் 'டாக்டர் தர்மாம்பாள் அம்மையார்' திட்டம் குறித்த அப்டேட்டைக் கொடுத்துள்ளது.
பெண்களின் வாழ்க்கை மேம்படுத்தும் நோக்கில், தமிழ்நாடு அரசு மிகச்சிறப்பாக செயல்படுத்தி வரும் இத்திட்டம் 1975 ஆம் ஆண்டு தொடங்கியது.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில், அதாவது, 2021 முதல் 2025 வரை இத்திட்டத்துக்காக 117 லட்சம் ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு செலவழித்துள்ளது. மொத்தம் 130 பேர் பயனடைந்துள்ளனர் என அரசு அதிகார்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு நிதியுதவியுடன் தங்க நாணயமும் வழங்கப்படுகிறது. கல்வித் தகுதியைப் பொறுத்து பயனாளிகளுக்கு இரண்டு பிரிவுகளில் உதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன
பட்டதாரி அல்லாத பெண்களுக்கு 25,000 ரூபாய் கொடுக்கப்படுகிறது. இதில் 15,000 ரூபாய் நேரடியாக வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும்.
மீதமுள்ள 10,000 ரூபாய் தேசிய சேமிப்பு பத்திரமாக (National Savings Certificate) வழங்கப்படும். இதனுடன் திருமாங்கல்யத்திற்காக 8 கிராம் (22 காரட்) தங்க நாணயம் இலவசமாக வழங்கப்படும்.
பட்டதாரிகள் மற்றும் பட்டயப் படிப்பு முடித்தவர்களுக்கு 50,000 ரூபாய் நிதியுதவி கொடுக்கப்படுகிறது. இதில் 30,000 ரூபாய் நேரடியாக வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும்.
மீதமுள்ள 20,000 ரூபாய் தேசிய சேமிப்பு பத்திரமாக வழங்கப்படும். இவர்களுக்கும் 8 கிராம் (22 காரட்) தங்க நாணயம் இலவசமாக வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தின் மூலம் பலன் பெற விரும்பும் தகுதியுள்ள பெண்கள், தங்கள் பகுதியில் உள்ள இ-சேவை மையங்கள் (e-Sevai centers) மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை இதற்கான விண்ணப்பங்களைச் சரிபார்த்து உரிய நிதியுதவியை வழங்கும்.