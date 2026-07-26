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தமிழ்நாடு அரசின் மாதம் ரூ.3000 ஓய்வூதியம் - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? முழு விவரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 26, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:44 PM IST

Tamil Nadu Government pension : அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் ஓய்வூதியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

 

Tamil Nadu Government pension : அமைப்பு சாரா ஓய்வூதியம் பெற திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு. யாரெல்லாம் பெறலாம்? என்னென்ன தகுதிகள் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளவும்

 

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மத்திய அரசின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அமைச்சகம், சுற்றுலா மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகளில் பணிபுரியும் தகுதியுடைய அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கான 60 வயது நிறைவடைந்த பின் மாதந்தோறும் ரூ.3000/- உறுதியான ஓய்வூதியம் வழங்கும் பங்களிப்பு அடிப்படையிலான ஓய்வூதிய திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. 

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இத்திட்டத்தில் 18 வயது முதல் 40 வயதுக்கு உட்பட்ட தகுதியுள்ள அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் சேர்ந்து பயனடையலாம். பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மாந்தன் என்ற திட்டம் 18 வயது முதல் 40 வயது வரையிலான அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கான இந்திய அரசின் பங்களிப்பு அடிப்படையிலான ஓய்வூதிய திட்டமாகும். 

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இத்திட்டத்தில் தகுதியுடைய பயனாளிகள் மாதந்தோறும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையை முறையாக செலுத்தி வந்தால் மத்திய அரசு அதே அளவு இணை பங்களிப்பை வழங்கும். இதன் மூலம் 60 வயதை அடைந்த பின்னர் மாதந்தோறும் ரூ.3000/- உறுதியான ஓய்வூதியம் பெறும் வசதி வழங்கப்படுகிறது.

 

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சுற்றுலா வழிகாட்டிகள், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், வாகன ஓட்டுநர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து சேவை வழங்குநர்கள், விடுதி மற்றும் விருந்தோம்பல்துறை பணியாளர்கள், துப்புரவு பணியாளர்கள், கைவினை கலைஞர்கள், தெருவோரா வியாபாரிகள், கைவினைப் பொருள் உற்பத்தியாளர்கள், உணவகம் மற்றும் உணவு சேவை வழங்குநர்கள் மேலும் சுற்றுலாத்துறையுடன் தொடர்புடைய பிற சேவை வழங்குபவர்கள் ஆகியோர் இத்திட்டத்தின்கீழ் பயனடைய தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்கள்

 

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தகுதியுடைய அனைத்து தொழிலாளர்களும் தங்களது ஆதார் அட்டை, சேமிப்பு வங்கி கணக்கு புத்தகம் மற்றும் செல்போன் எண்ணுடன் அருகில் பொதுசேவை மையத்தை அணுகி இத்திட்டத்தை பதிவு செய்து பயன்பெறலாம்.

 

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மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலர் அவர்களை திருச்சிராப்பள்ளி மத்திய பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள சுற்றுலா அலுவலகம், 101, வில்லியம்ஸ் சாலை, திருச்சிராப்பள்ளி 620 001 என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவித்துள்ளார்.

 

TAGS:
Tamil Nadu government
pension
3000 monthly pension

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