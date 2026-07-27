/தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய அப்டேட்: இடைக்கால நிவாரண புதிய ரூல்ஸ்!

Government Employees Pension Latest Update : தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய அப்டேட்: இடைக்கால நிவாரணம் பெறுவது எப்படி? நிதித்துறை ரூல்ஸ்!
Government Employees Pension Latest Update : ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் ஓய்வுபெற்ற தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் இடைகால நிவாரணம் பெறுவது தொடர்பான விதிமுறைகள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாடு உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (TAPS - TamilNadu Assured Pension Scheme) கீழ், ஜனவரி 1, 2026 முதல் ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கு இடைக்கால நிவாரணம் (Interim Payout) வழங்குவது தொடர்பான கூடுதல் தெளிவுரைகளைத் தமிழ்நாடு அரசு நிதித்துறை வெளியிட்டுள்ளது
தமிழ்நாட்டில் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (CPS) கீழ் பணியாற்றி, 01.01.2026 அன்றோ அல்லது அதற்குப் பிறகோ ஓய்வுபெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கு, தமிழ்நாடு உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (TAPS) விதிகள் முழுமையாக அமலுக்கு வரும் வரை இடைக்கால நிவாரணம் வழங்க அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.
தற்போது இந்த இடைக்கால நிவாரணம் மற்றும் குடும்ப இடைக்கால நிவாரணத்தை களஞ்சியம் போர்ட்டல் மூலம் வழங்குவதில் உள்ள சந்தேகங்களைத் தீர்க்கும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு நிதி (TAPS) துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர்தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளார்.
1. கடைசி மாத ஊதியமே கணக்கில் கொள்ளப்படும் - இடைக்கால மாதாந்திர நிவாரணத் தொகையைக் கணக்கிட அடிப்படை விதி FR 26-A இன் படி கருத்துரு ஊதிய உயர்வு (Notional Increment) சேர்க்கப்படாது. ஓய்வுபெறும் மாதத்தில் ஊழியர் கடைசியாகப் பெற்ற உண்மையான ஊதியத்தின் அடிப்படையில் (Actual pay drawn in the last month) மட்டுமே நிவாரணம் வழங்கப்படும்.
2. ஒரே கணக்குத் தலைப்பில் அகவிலைப்படி நிவாரணம் - இடைக்கால நிவாரணத் தொகை மற்றும் அதற்கான அகவிலைப்படி (Dearness Relief) ஆகிய இரண்டும் தனித்தனி கணக்குத் தலைப்புகளில் பதிவிடப்படாமல், ஒரே ஒருங்கிணைந்த கணக்குத் தலைப்பின் (Composite Head) கீழ் கணக்கில் கொண்டுவரப்படும். இருப்பினும், 'களஞ்சியம்' இணையதளத்தின் MIS அறிக்கையில் இதற்கான தனித்தனி விவரங்கள் தெளிவாகக் கிடைக்கும்படி கருவூலக் கணக்குத் துறை நடவடிக்கை எடுக்கும்.
3. ஓய்வூதியதாரர் மரணமடைந்தால் தொகையைச் சரிசெய்தல் - ஒரு மாதத்தின் முழு இடைக்கால நிவாரணத்தைப் பெற்ற பிறகு ஓய்வூதியதாரர் மரணமடைந்தால், அவர் இறந்த நாளுக்கு அடுத்த நாளில் இருந்து கணக்கிடப்படும் உபரித் தொகை, தகுதியுள்ள குடும்ப உறுப்பினருக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர குடும்ப இடைக்கால நிவாரணத்தில் (Interim Monthly Family Payout) சரிசெய்யப்படும். குடும்பத்தில் உரிமை கோருபவர் யாரும் இல்லை எனில், அத்தொகை குறித்து காலாண்டு அடிப்படையில் அரசிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும்.
4. மூலத்திலேயே வருமான வரி பிடித்தம் - வழங்கப்படும் மாதாந்திர இடைக்கால நிவாரணம் மற்றும் குடும்ப இடைக்கால நிவாரணத் தொகைகளுக்கு வருமான வரிச் சட்டத்தின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு, உரிய இடங்களில் மூலத்திலேயே வருமான வரி (TDS) பிடித்தம் செய்யப்படும்.
5. விருப்ப உரிமை அளிக்கும் வாய்ப்பு - 01.01.2026 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு பணிநிறைவு பெற்று, இடைக்கால நிவாரணத்திற்கான விருப்ப உரிமையை அளிப்பதற்கு முன்பே ஓய்வூதியதாரர் உயிரிழக்க நேரிட்டால், அவருடைய தகுதியுள்ள குடும்ப உறுப்பினருக்கு அந்த விருப்ப உரிமை வழங்கப்படும். அவர்கள் மாதாந்திர குடும்ப இடைக்கால நிவாரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது திட்டத்திலிருந்து விலகும் (Opt-out) வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.
6. கணக்கீட்டுத் தொகையை ரவுண்ட் ஆப் செய்தல் - கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 30% கணக்கீடு மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணத் தொகையைக் கணக்கிடும் போது பைசாவில் தொகை வந்தால், அது தனித்தனியாக அடுத்த முழு ரூபாயாக உயர்த்தப்படும்.
7. ஒரே மாதிரியான அனுமதி ஆணை - அனைத்து அரசுத் துறைகளிலும் இடைக்கால நிவாரணம் மற்றும் குடும்ப இடைக்கால நிவாரணம் வழங்குவதற்கான ஆணைகள் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதை உறுதி செய்ய, மாதிரி அனுமதி ஆணைப் படிவங்களை நிதித்துறை தயாரித்து அனைத்துத் துறைகளுக்கும் அனுப்பியுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்டநாள் சந்தேகங்களைத் தீர்க்கும் வகையில் இந்த தெளிவுரைகளை அரசு வெளியிட்டுள்ளது.