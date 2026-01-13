பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000: ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. நாளை கடைசி நாள்!

Tamil Nadu Government Pongal Parisu 2026: பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு விடுப்பட்டவர்களுக்கு ரேஷன் கடைகளில் நாளை (ஜனவரி 14) வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதனால், ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
Pongal Parisu 2026: தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ஜனவரி 8ஆம் தேதி முதல் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3000 ரொக்கம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
தமிழர்களின் முக்கிய திருநாளாக பொங்கல் பண்டிகை உள்ளது. 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 15ஆம் தேதி தைப் பொங்கல் திருநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. அதனை தொடர்ந்து, ஜனவரி16ஆம் தேதி மாட்டுப் பொங்கலும், ஜனவரி 17ஆம் தேதி காணும் பொங்கலும் கொண்டாடப்படுகிறது.
பொங்கல் பண்டிகையை மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில், தமிழக அரசு ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது.
அதாவது, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பாக ஒரு கிலோ பச்சரிசி, சர்க்கரை, முழு கரும்பு ஆகியவை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், பொங்கல் பரிசு ரொக்கமாக ரூ.3,000 வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு விநியோகம் ஜனவரி 8ஆம் தேதி முதல் ரேஷன் அட்டைதாரர்ளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
தமிழக அரசு சார்பில் இதுவரை 2 கோடியே 2 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு ரூ.3,000 மற்றும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 12ஆம் தேதி வரை 24,924 ரேஷன் கடைகள் மூலம் 2.04 கோடி குடும்பங்களுக்கு ரூ.6,123 கோடி தொகை விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ள என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
ரேஷன் கடைகளில் ஜனவரி 13ஆம் தேதியான இன்று வரை மட்டுமே பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால், சிலர் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வாங்க முடியாத நிலை ஏற்படும். ஏனென்றால், நாளை வரை சொந்த ஊர்களுக்கு பலரும் செல்வார்கள். இதனால், அவர்களால் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வாங்க முடியாத நிலை ஏற்படும்.
இதனால், பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு விநியோகத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்தது. இந்த நிலையல், பொங்கல் பரிசு வாங்காதவர்களுக்காக தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை சற்றுமுன் வெளியிட்டது.
அதாவது, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கடைகளில் நாளை (ஜனவரி 14) பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. எனவே, இதுவரை பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு பெற முடியாதவர்கள், இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எனவே, நாளைக்குள் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3,000 ரொக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.