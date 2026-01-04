ரூ.3000 + பொங்கல் பரிசு! டோக்கன் பெறுவது எப்படி? ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்

Pongal Parisu 2026: பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி, அனைத்து அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூ3,000 வழங்கப்பட உள்ளது. எனவே, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3,000 ரொக்க பரிசை எப்படி பெறுவது என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
Pongal Parisu Token 2026: மேலும், பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு பெறுவதற்கான டோக்கன் விநியோகம் நாளை முதல் தொடங்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
2026 பொங்கல் பண்டிகை ஜனவரி 15ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. பொங்கல் விழாவைச் சிறப்பாகக் கொண்டாடிட தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கி வருகிறது. மேலும், பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் ரொக்க பணமும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த ஆண்டு ரொக்க பணம் வழங்காத நிலையில், இந்த முறை பொங்கல் பரிசுடன் ரொக்க பணம் வழங்கப்படும் என தகவல் கசிந்தது.
அந்த வகையில், இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் பொங்கல் பரிசு மற்றும் ரொக்க பணம் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். ஏற்கனவே, பொங்கல் தொகுப்பில் என்னென்ன இடம்பெறும் என்பது குறித்து அறிவிப்பு வெளியானது. அதாவது, ஒரு கிலோ பச்சரிசி, சர்க்கரை, ஏலக்காய், முந்திரி, முழு கரும்பு போன்றவை பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் இடம்பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், பொங்கல் பரிசுத் தொகை முக்கிய அறிவிப்பை முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்டார். அதன்படி, அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் பொங்கல் ரொக்கப் பரிசாக ரூ.3000 வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார்.
இதனுடன் இவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் வேட்டி, சேலையும் வழங்கப்படும் என கூறியுள்ளார். பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு விநியோக திட்டத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் ஜனவரி 8ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்க உள்ளார். இதனால், பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்க பணம் பெறுவதற்கான டோக்கன் விநியோகம் இன்று அல்லது நாளை தொடங்கும் என கூறப்படுகிறது.
டோக்கனில் ரேஷன் கடை பெயர், குடும்ப அட்டைதாரர் பெயர், அட்டை எண், தெரு, டோக்கன் எண் விவரங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும். தகுதியுள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று, ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் டோக்கனை வழங்குவார்கள். டோக்கனில் குறிப்பிட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்தை நோட் செய்து கொண்டு, உங்களது பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்க பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இதன்மூலம் 2,22,91,710 அரிசி பெறும் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பத்தினர் பயன்பெறுவர். மேலும், பொங்கல் பரிசு, ரொக்க பணத்துடன் வேட்டி சேலைகளும் அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகள் வழியாக வழங்கிட அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்ய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
எனவே, தகுதியுள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் தேதியை நோட் செய்து கொண்டு, சரியான நாளில் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு, ரொக்க பணத்தை வாங்கிக் கொள்ளலாம். முதல்வர் ஸ்டாலின் ஜனவரி 8ஆம் தேதி சென்னையில் பொங்கல் தொகுப்பு விநியோக திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த பிறகு, நீங்கள் ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் தொகுப்பை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.