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சென்னை: ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசின் அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 09, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:53 AM IST

TN Government Ration Card Update: சென்னையில் உள்ள 19 மண்டலங்களில் ஜூலை 11ஆம் தேதி அன்று பொது விநியோகம் திட்ட மக்கள் குறைதீர் முகாம் நடைபெற உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. குறைதீர் முகாமுக்கு சென்று ரேஷன் கார்டில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளலாம்.

 

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தமிழக மக்களின் பிரதான ஆவணமாக ரேஷன் கார்டு இருக்கிறது. ரேஷன் கார்டில் அவ்வப்போது திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். இதற்காக தமிழக அரசு குறைதீர் முகாம்களை மாவட்டந்தோறும் நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது ஜூலை மாதத்திற்கான குறைதீர் முகாம் குறித்த தேதியை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

 

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பொது விநியோகத் திட்டத்தின் பயன்களை குடிமக்கள் எளிதில் பெறும் வகையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு வட்டத்திலும் மக்கள் குறைதீர் முகாம் பிரதி மாதமும் நடத்தப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, ஜூலை 2026 மாதத்திற்கான மாதாந்திர பொது விநியோகத் திட்ட மக்கள் குறைதீர் முகாம் சென்னையில் உள்ள உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையின் 19 மண்டல உதவி ஆணையாளர் அலுவலகங்களில் 11.07.2026 அன்று முற்பகல் 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 1.00 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது

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குடும்ப அட்டைகளில் பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்கம், முகவரி மாற்றம், கைபேசி எண் பதிவு / மாற்றம் செய்தல் உள்ளிட்ட பொது விநியோகத் திட்டம் தொடர்பான சேவைகள் மேற்கொள்ளப்படும். மேலும், நியாய விலைக் கடைகளில் பொருள் பெற நேரில் வருகை தர இயலாத மூத்த குடிமக்கள் உள்ளிட்டோருக்கு அங்கீகாரச் சான்று வழங்கப்படும்

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பொது விநியோகக் கடைகளின் செயல்பாடுகள், தனியார் சந்தையில் விற்கப்படும் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளில் குறைபாடுகள் குறித்த புகார்கள் ஏதேனும் இருப்பின் அவற்றை பொதுமக்கள் இம்முகாமில் தெரிவித்தால் குறைகளை விரைந்து தீர்வு செய்ய உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

 

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 சேவைகள் பதிவு செய்யப்பட்ட கைப்பேசி எண்களில் பெறப்படும் கடவுச்சொல் வழியாக (OTP) மேற்கொள்ளப்படும் என்பதால் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட கைபேசியுடன் மண்டல அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். சென்னையிலுள்ள 19 மண்டல அலுவலகப் பகுதிகளில் உள்ள குடும்ப இச்சேவையினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் அட்டைதாரர்கள் கொள்ளப்படுகிறார்கள் 

 

TAGS:
Chennai News
Ration Card

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