ரூ.2,000 தரும் தமிழக அரசு! ஏப்ரல் மாதத்தில் ஜாக்பாட்.. யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

Tamil Nadu Government Latest: தமிழக அரசின் பல்வேறு திட்டங்களுக்கான உதவித் தொக அடுத்த வாரத்தில் தகுதியான பயனாளிகளுக்கு வர உள்ளது. எனவே, யாருக்கெல்லாம் உதவித் தொகை கிடைக்கும் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Tamil Nadu Government Latest: தமிழகத்தில் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதால், எந்த ஒரு திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்த முடியாது. இதற்காகவே, மகளிர் தொகை திட்ட பயனாளிகளுக்கு முன்கூட்டியே ஜனவரி மாதம் ரூ.5,000 வரவு வைக்கப்பட்டது.
தமிழகத்தில் பெண்கள், மாணவர்கள், இளைஞர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, மகளிர் உரிமைத் தொகை, புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் மூலம் மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டு வாரங்களுக்குள் ரூ.3,000 பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் தமிழக அரசு வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், ஏப்ரல் மாதத்திற்கு இன்னும் சில தினங்களே இருப்பதால், பயனாளிகள் உதவித்தொகை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
ஆனால், வரும் ஏப்ரல் மாதம் மகளிர் உரிமைத் தொகை பெண்களுக்கு வராது. பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மாதத்திற்கான தொக சேர்த்து ஜனவரி மாதத்திலேயே தமிழக அரசு வழங்கியது. இதனால், அடுத்த மாதம் மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படாது. ஆனால், இரண்டு திட்டங்களில் இருந்து ரூ.2,000 பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும்.
அதாவது, புதுமைப் பெண் திட்டம் மூலம் ஏப்ரல் மாதத்தில் ரூ.1,000 மாணவிகளுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், அரசு பள்ளிகளில் 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை பயின்ற மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவித் தொக வழங்கப்பட உள்ளது.
மாணவிகளுக்கு இளங்கலை படிப்பு படிக்கும் வரை உதவித் தொகை வழங்கப்படும். அந்த வகையில், அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் புதுமைப் பெண் திட்ட பயனாளிகளுக்கு ரூ.1,000 அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட உள்ளது.
அதேபோல, மாணவர்களுக்கு ரூ.1,000 வழங்கும் தமிழ் புதல்வன் திட்டமும் அடுத்த மாதம் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட உள்ளது. புதுப்மைப் பெண் திட்டம் போலவே அரசுப் பள்ளியில் படித்த மாணவர்களுக்கு ரூ.1,000 உதவித் தொகை அடுத்த மாதம் வழங்கப்பட உள்ளது.
எனவே, மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ.1,000 அடுத்த மாதம் இரண்டு வாரங்களுக்குள் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், மகளிர் உரிமைத் தொகை பயனாளிகளுக்கு ரூ.1,000 செலுத்தப்படாது என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.