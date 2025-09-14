தாலிக்கு தங்கம்.. 5460 தங்க நாணயங்கள்: அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Scheme: தமிழ்நாடு அரசின் சமூகநலத் துறையின் கீழ் நான்கு முக்கிய திருமண நிதியுதவித் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஏழை மற்றும் ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு உதவும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் சமூகநலத்துறை பல்வேறு திருமண நிதியுதவித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்தத் திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் உதவித் தொகையை வழங்குவதற்குத் தேவையான தங்க நாணயங்களை வாங்குவதற்காக, தமிழக அரசு தற்போது டெண்டர் கோரியுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு, சமூகநலத் துறையின் மூலம், ஏழை மற்றும் ஆதரவற்ற பெண்களின் திருமணங்களுக்குப் பல்வேறு நிதியுதவித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்தத் திட்டங்களின் மிக முக்கியமான அம்சம், மணப்பெண்களுக்குத் திருமண நிதியுதவியுடன், தாலிக்குத் தங்க நாணயங்கள் வழங்குவதுதான்.
இந்த நலத்திட்டங்களைச் சீராகச் செயல்படுத்தவும், பயனாளிகளுக்குத் தடையின்றி உதவி சென்றடைவதை உறுதி செய்யவும், தமிழக அரசு இப்போது தங்க நாணயங்களை வாங்க டெண்டர் கோரியுள்ளது.
அரசின் இந்த நடவடிக்கை, பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் திருமண கனவுகளை நனவாக்க உதவும். மேலும், இது சமூகத்தில் சமத்துவத்தை மேம்படுத்துவதோடு, பெண்களுக்குக் கூடுதல் பாதுகாப்பு உணர்வையும் வழங்கும்.
தமிழ்நாடு அரசு, சமூகநலத் துறையின் வாயிலாக, பெண்களின் நலனுக்காக நான்கு முக்கிய திருமண உதவித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்தத் திட்டங்களின் மூலம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய மற்றும் ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு நிதி உதவியுடன் தங்க நாணயங்களும் வழங்கப்படுகின்றன.
ஏழைப் பெண்களுக்கான திருமண உதவி, ஆதரவற்ற பெண்களுக்கான உதவி, மறுமணம் செய்யும் கைம்பெண்களுக்கான உதவி, சாதி மறுப்புத் திருமணம் செய்யும் பெண்களுக்கான நிதி உதவி. இந்த நான்கு திட்டங்களும், பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதோடு, சமூகத்தில் அவர்களுக்குச் சமத்துவமான இடத்தைப் பெற்றுத் தரவும் உதவுகின்றன. இந்தத் திட்டங்கள் குறித்து வேறு ஏதேனும் விவரங்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கேட்கலாம்.
இந்தத் திட்டங்களுக்குத் தேவையான 8 கிராம் எடையிலான 22 காரட் தங்க நாணயங்களை வாங்க தமிழக அரசு டெண்டர் கோரியுள்ளது. மொத்தமாக 5,460 தங்க நாணயங்கள், சுமார் ரூ.45 கோடி மதிப்பில் வாங்கப்படவுள்ளன.
இந்த டெண்டர் குறித்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு கடந்த 10 ஆம் தேதி வெளியிட்டுள்ளது. தங்க ஆபரணங்கள் உற்பத்தியாளர்கள், விற்பனையாளர்கள், தங்க நாணயங்கள் தொடர்பான ஏற்றுமதி, இறக்குமதி செய்பவர்களிடமிருந்து மின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகிறது. மேலும் அக்டோபர் 9 வரை தங்கள் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். தகுதியான நிறுவனங்கள், டெண்டர் செயல்முறைக்குப் பிறகு தேர்வு செய்யப்பட்டு, ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்படும்.
இந்தத் திருமண உதவித் திட்டங்கள், சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதோடு, பெண்களுக்குப் பொருளாதார ரீதியிலான ஆதரவையும் வழங்குகின்றன. இதன் மூலம் திருமணம் செய்து கொள்ளும் பெண்கள் சுய மரியாதையுடன் வாழ்க்கையை தொடங்க உதவும்.