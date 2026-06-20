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மாதம் ரூ.2,000 உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.. CM விஜய்யின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறலாம்?

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 20, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:39 AM IST

TN Government Latest News: தமிழக அரசு  இளைஞர்களுக்காக மாதம் ரூ.2,000 உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை எப்படி மாணவர்கள் பெறலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

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தமிழக அரசு இளைஞர்களுக்காக  பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் (தாட்கோ)  ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.2,000 வழங்குவதாக  அறிவித்துள்ளது.

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தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) மூலமாக ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு பல்வேறு திறன் அடிப்படையிலான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் அடிப்படையில் தாட்கோ, மற்றும் மத்திய பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் இணைந்து ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு நெகிழி செயலாக்க இயந்திர இயக்குபவர் (Machine Operator Plastics Processing Course) பயிற்சி வழங்கப்படவுள்ளது.

 

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இப்பயிற்சியினை பெற ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினராகவும், பத்தாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவராகவும், வயது வரம்பு 18 முதல் 35 வயதிற்குள்ளும், மற்றும் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3.00 இலட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். இப்பயிற்சி சென்னை மாவட்டத்தில் நடைபெற உள்ளது. 

 

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கால அளவு நான்கு மாதங்கள் ஆகும். பயிற்சி பெறும் காலங்களில் இளைஞர்களுக்கு உதவித் தொகையாக ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.2000/- வீதம் வழங்கப்படும். இப்பயிற்சியில் தேர்ச்சி பெறும் தகுதியான நபர்களை பயிற்சி அளிக்கும் நிறுவனத்தின் மூலமாக வேலை வாய்ப்புக்கான வழிவகை செய்யப்படும். 

 

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ஆரம்ப கால மாத ஊதியமாக சுமார் ரூ.18000/- முதல் ரூ.22,000/- வரை வருவாய் ஈட்டும் வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரப்படும். இப்பயிற்சியில் சேருவதற்கு தாட்கோ இணையதளமான (www.tahdco.com) என்ற முகவரியில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். மேற்கண்ட பயிற்சியில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் இனத்தை சார்ந்த இளைஞர்கள் விண்ணப்பித்து இவ்வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலக்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGS:
TN Government
Vellore News

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