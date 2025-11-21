புகைப்படம் + எடிட்டிங்... தமிழ்நாடு அரசின் 5 நாள்கள் பயிற்சி - பதிவு செய்வது எப்படி?

Tamil Nadu Government Training: திருமண புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடிட்டிங் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு 5 நாள்கள் இலவச பயிற்சி வகுப்பை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக காணலாம்.
தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சென்னையில், 5 நாட்கள் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 'திருமண புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடிட்டிங்' பயிற்சியை வழங்க உள்ளது. (Representational Image: Meta AI)
இப்பயிற்சியில் திருமண புகைப்படம் எடுத்தல் என்றால் என்ன?, புகைப்படம் எடுத்தல் பற்றிய வரலாறு, புகைப்படத்தின் அடிப்படைகள், ஒளியமைப்பு, கலவை மற்றும் மேம்பட்ட புகைப்பட நுட்பங்கள் கவனம் செலுத்தும் முறைகள், பாரம்பரிய புகைப்படம் எடுத்தல் மேம்பட்ட நுட்பங்கள், நேர்மையான புகைப்படம் எடுத்தல் மேம்பட்ட நுட்பங்கள், திருமண உருவப்படங்கள் மேம்பட்ட நுட்பங்கள், உங்கள் குழுவை உருவாக்குதல் மற்றும் நிர்வகித்தல், உயர்நிலை புகைப்பட மறுசீரமைப்பு, ஆல்பம் வடிவமைப்பு ஆகியவை குறித்து கற்றுத்தரப்படும். (Representational Image: Meta AI)
மேலும், திருமண புகைப்படக் கலைஞர் மற்றும் திருமணத்தில் எப்படி சம்பாதிப்பது, புகைப்பட வணிகம், திட்டங்கள் மற்றும் வழிமுறைகள் ஆகியன கற்றுத்தரப்படும். அரசு வழங்கும் உதவிகள் மற்றும் மானியங்கள் ஆகியவையும் விளக்கப்படும். (Representational Image: Meta AI)
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த பயிற்சி வரும் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 5ஆம் தேதிவரை காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. (Representational Image: Meta AI)
இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில்முனைவோர் கலந்துகொள்ளலாம். ஆண், பெண் என 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதி 10வது வகுப்புடன் விண்ணப்பிக்கலாம். (Representational Image: Meta AI)
இப்பயிற்சியில் பங்குபெறும் பயனாளிகளுக்கு குறைந்த வாடகையில் தங்கும் விடுதி வசதி உள்ளது. தேவைப்படுவோர் இதற்கு விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம். (Representational Image: Meta AI)
இப்பயிற்சி பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை பெற விரும்புவோர் www.editn.in என்ற இணையதளப் பக்கத்தை பார்க்கவும். இந்த பயிற்சிக்கு ரூ.8 ஆயிரம் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு அலுவலக திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை என வேலை நாட்களில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
நீங்கள் தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முகவரி: தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, இடிஐஐ அலுவலக சாலை ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை - 600032. தொலைபேசி / கைபேசி எண்கள்: 8668102600/9943685468. இப்பயிற்சிக்கு முன்பதிவு அவசியம். பயிற்சியை நிறைவு செய்பவர்களுக்கு அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். (Representational Image: Meta AI)