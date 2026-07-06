/இருசக்கர வாகனம் வாங்க ரூ.50 ஆயிரம் மானியம்! விண்ணப்பிக்க காலவகாசம் நீட்டிப்பு

Tamil Nadu Government Two Wheeler Subsidy : உலமாக்கள் இருசக்கர வாகனம் வாங்க 50 ஆயிரம் மானியம் பெற விண்ணப்பிப்பதற்கான காலவகாசம் நீட்டிப்பு
Tamil Nadu Government Two Wheeler Subsidy : தமிழ்நாடு அரசு உலமாக்கள் இரு சக்கர வாகன மானியத்துக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான காலவகாசத்தை நீட்டித்துள்ளது குறித்த முழு விவரம்
தமிழ்நாடு அரசு உலமாக்கள் இரு சக்கர வாகனம் வாங்க ரூ.50 ஆயிரம் மானியம் வழங்குகிறது. இத்திட்டத்துக்கு அனைத்து மாவட்டத்தினரும் இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம். ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட காலவகாசம் முடிந்த நிலையில், இப்போது மீண்டும் காலவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை, நாகப்பட்டினம், கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இதற்கான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளனர்ழ அதன்படி, லமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற 18 வயது முதல் 60 வயது வரை உள்ள உலமாக்களுக்கு புதிய இருசக்கர வாகனம் வாங்க மானியத் தொகை ரூ.50.000/- வழங்க தமிழ்நாடு அரசால் கொடுக்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து பள்ளிவாசல்களில் பணியாற்றும் பேஷ்இமாம்கள், ஆலிம்கள், அரபி ஆசிரியர்கள் / ஆசிரியைகள் உள்ளிட்ட உலமாக்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகின்றன.
தற்போது மேற்படி திட்டத்தில் பயன் பெற விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் 30.06.2026-லிருந்து 15 நாட்கள் நீட்டிக்கப்படுகிறது.
இரு சக்கர வாகனத்திற்கான மானியம் பெற மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இயங்கும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரிடம் படிவத்தினை பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்து ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே 000000 இரு சக்கர வாகனம் வாங்க வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலங்களில் உள்ள மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் 15.07.2026-ஆம் தேதிக்குள் உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இத்திட்டத்துக்கு தகுதியானவர்களாக இருந்து இதுவரை விண்ணப்பிக்காமல் இருந்தால் உடனே இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்து பயன்பெறவும். கூடுதல் தகவல்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அல்லது தாலுகா அலுவலங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.