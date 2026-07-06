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இருசக்கர வாகனம் வாங்க ரூ.50 ஆயிரம் மானியம்! விண்ணப்பிக்க காலவகாசம் நீட்டிப்பு

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 06, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:36 AM IST

Tamil Nadu Government Two Wheeler Subsidy : உலமாக்கள் இருசக்கர வாகனம் வாங்க 50 ஆயிரம் மானியம் பெற விண்ணப்பிப்பதற்கான காலவகாசம் நீட்டிப்பு

 

Tamil Nadu Government Two Wheeler Subsidy : தமிழ்நாடு அரசு உலமாக்கள் இரு சக்கர வாகன மானியத்துக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான காலவகாசத்தை நீட்டித்துள்ளது குறித்த முழு விவரம்

 

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தமிழ்நாடு அரசு உலமாக்கள் இரு சக்கர வாகனம் வாங்க ரூ.50 ஆயிரம் மானியம் வழங்குகிறது. இத்திட்டத்துக்கு அனைத்து மாவட்டத்தினரும் இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம். ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட காலவகாசம் முடிந்த நிலையில், இப்போது மீண்டும் காலவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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ராணிப்பேட்டை, நாகப்பட்டினம், கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இதற்கான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளனர்ழ அதன்படி, லமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற 18 வயது முதல் 60 வயது வரை உள்ள உலமாக்களுக்கு புதிய இருசக்கர வாகனம் வாங்க மானியத் தொகை ரூ.50.000/- வழங்க தமிழ்நாடு அரசால் கொடுக்கப்படுகிறது.

 

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தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து பள்ளிவாசல்களில் பணியாற்றும் பேஷ்இமாம்கள், ஆலிம்கள், அரபி ஆசிரியர்கள் / ஆசிரியைகள் உள்ளிட்ட உலமாக்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகின்றன. 

 

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தற்போது மேற்படி திட்டத்தில் பயன் பெற விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் 30.06.2026-லிருந்து 15 நாட்கள் நீட்டிக்கப்படுகிறது. 

 

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இரு சக்கர வாகனத்திற்கான மானியம் பெற மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இயங்கும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரிடம் படிவத்தினை பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்து ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே 000000 இரு சக்கர வாகனம் வாங்க வேண்டும்.

 

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பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலங்களில்  உள்ள மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் 15.07.2026-ஆம் தேதிக்குள் உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

 

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இத்திட்டத்துக்கு தகுதியானவர்களாக இருந்து இதுவரை விண்ணப்பிக்காமல் இருந்தால் உடனே இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்து பயன்பெறவும். கூடுதல் தகவல்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அல்லது தாலுகா அலுவலங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். 

 

TAGS:
Tamil Nadu government
Ulema Scheme
Two Wheeler Subsidy
Rs 50000 Subsidy
tn government news

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