  பொங்கல் பரிசு டோக்கன் அரசியல் கட்சியினர் கொடுக்ககூடாது - அரசு எச்சரிக்கை

பொங்கல் பரிசு டோக்கன் அரசியல் கட்சியினர் கொடுக்ககூடாது - அரசு எச்சரிக்கை

Pongal Gift Token : பொங்கல் பரிசு டோக்கன்களை அரசியல் கட்சியினர் கொடுக்கக்கூடாது என தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

 

பொங்கல் பரிசு டோக்கன் (Pongal Gift Token) விநியோகம் குறித்து கூட்டுறவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாடு அரசு பொங்கல் பரிசு தொகுப்புக்காக 248 கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ளது. கரும்பு, பச்சரிசி உள்ளிட்டவை பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் இடம்பெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

அதேநேரத்தில், பொங்கல் பரிசு விநியோகம் குறித்த வழிமுறைகளை கூட்டுறவுத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், அரசியல் கட்சி பிரமுகர்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.   

எக்காரணத்தைக் கொண்டும் நியாயவிலைக் கடையைச் சாராத வெளிநபர்களோ அல்லது அரசியல் சார்ந்த நபர்களோ பொங்கல் பரிசு டோக்கன்களை விநியோகம் செய்யக்கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

பொங்கல் பரிசு டோக்கன்களை அந்தந்த ரேஷன் கடைப் பணியாளர்கள் மட்டுமே நேரடியாகக் குடும்ப அட்டைதாரர்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.  

ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்கள் அனைவருக்கும் நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்பட உள்ளது.  

மேலும், ஜனவரி 2 ஆம் தேதிக்குள் டோக்கன்களை அச்சிட்டு விநியோகம் செய்யத் தயாராக இருக்க வேண்டும் என மண்டல இணைப்பதிவாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்க சுழற்சி முறையில் (Staggering System) பரிசு வழங்கப்பட உள்ளது.  

முதல் நாளில் முற்பகல் 100 பேருக்கும், பிற்பகல் 100 பேருக்கும் விநியோகம் செய்யப்படும். இரண்டாம் நாளில் இடவசதியைப் பொறுத்து முற்பகல் 150 முதல் 200 பேர் வரை டோக்கன்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்ப அட்டைகள் கொண்ட கடைகளில் கூடுதல் பணியாளர்களை நியமிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், கூட்ட நெரிசல் அல்லது சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்புள்ள கடைகளின் பட்டியலை முன்கூட்டியே தயாரித்து, காவல்துறை பாதுகாப்பு கோரவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  

பொங்கல் பரிசுப் பொருட்கள் உரிய தரத்துடன் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும், டோக்கன் விநியோகம் குறித்த விவரங்களை நாள்தோறும் மாலை 5 மணிக்குள் தலைமையகத்திற்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் பதிவாளர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.   

எவ்வித புகாருக்கும் இடமின்றி இத்திட்டத்தைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்த வேண்டும் என அனைத்து மண்டல அதிகாரிகளுக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.  

Tamil Nadu government Pongal Token Pongal gift token rules Pongal gift update Ration Card

