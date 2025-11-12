இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க விண்ணபிக்கவும்! தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்

Scooter Subsidy : இணையம் சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்கள் இ-ஸ்கூட்டர் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
Scooter Subsidy : கிக் தொழிலாளர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் இ-ஸ்கூட்டர் மானியம் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வரும் தமிழ்நாடு அரசு (Tamil Nadu Government) சுகி, சொமேட்டோ, அமேசான் போன்ற ஆன்லைன் சார்ந்த தொழிலில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்களுக்காகவும் இ-ஸ்கூட்டர் மானிய திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.
இத்திட்டத்தில் டெலிவரி வேலைகளை பார்க்கும் அனைத்து தொழிலாளர்களும் பயன்பெற முடியும். ரூ.20,000 வரை மானியம் பெறலாம். தகுதியானவர்கள் இத்திட்டத்துக்கு இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்.
https://tnuwwb.tn.gov.in/applications/register வெப்சைட்டில் இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதேநேரத்தில் இந்த மானியம் பெற சில நிபந்தனைகள் உள்ளன. யாரெல்லாம் பெற முடியும்? என்னென்ன நிபந்தனைகள் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..
இந்த திட்டத்தின் கீழ் இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க மானியம் பெறுவதற்கு தமிழ்நாடு உடல் உழைப்பு தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
சுவிகி, சுமாட்டோ, அமேசான், பிளிப்கார்டு போன்ற ஆன்லைன் சார்ந்த அல்லது டெலிவரி நிறுவனங்களில் பணியாற்றுபவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
தகுதியானவர்களாக இருப்பின் www.tnuwwb.tn.gov.in இணையதளத்தில் இ-ஸ்கூட்டர் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், பதிவு பெறாத கிக் தொழிலாளர்களும் நலவாரியத்தில் பதிவு செய்யவும் மேற்கண்ட இணையதளம் மூலமாக விண்ணப்பிக்கவும்.
உறுப்பினராக பதிவு செய்த பின்னரும் இ-ஸ்கூட்டர் திட்டத்தில் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். ஒருவேளை எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பது உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் அருகில் உள்ள இ-சேவை மையத்துக்கு சென்று விண்ணப்பிக்கவும்.
கூடுதல் தகவல்களுக்கு, உங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் அலுவலகத்தை நாடி இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி உள்ளிட்ட தகவல்களை கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.