மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் : அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் இன்றைய அப்டேட்டுகள்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் கொடுத்துள்ள இன்றைய அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இன்று ஒரே நாளில் ரேஷன் கார்டு, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம் குறித்த அப்டேட்டுகளை பொதுமக்களுக்கு கொடுத்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு. அது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.
முதலில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் குறித்து அரசு கொடுத்துள்ள அப்டேட். 2023ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தால் என்ன மாற்றம் நிகழ்ந்துவிட்டது? என மாநில திட்டக்குழு கொடுத்துள்ள ஆய்வறிக்கையின்படி விளக்கமளித்துள்ளது.
மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறும் பயனாளிகளின் குடும்ப சூழ்நிலை குறித்தும், தமிழ்நாடு அரசு மாதம் கொடுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை பெண்கள் என்னென்ன விஷயங்களுக்காக செலவு செய்கிறார்கள் என மாநில திட்டக்குழு ஆய்வு செய்தது.
அதில், அரசு கொடுக்கும் பணத்தை பெண்கள் வீட்டுக் தேவையான உணவுப் பொருட்கள், மருந்து பொருட்கள் வாங்குவதற்கு அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர் என தெரியவந்துள்ளது. உள்ளூர்களில் தேவைக்கு சிறு கடன்கள் வாங்குவதை வெகுவாக இந்த ஆயிரம் ரூபாய் குறைத்துள்ளது.
பால் செலவு, மளிகை கடை செலவுகளுக்கு அரசின் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் பெண்களுக்கு பெரும் உதவியாக இருப்பதாக மாநில திட்டக்குழு கூறியுள்ளது. மிக முக்கியமாக, பெண்களின் சுயமரியாதையை காக்கும் கவசமாக மாறியிருகிறது கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை.
சிறுசிறு கடன்களுக்காக கூனிகுறுகி இருக்க வேண்டிய நிலையை மாற்றி பெண்கள் சுயமரியாதையுடன் நடமாட அரசின் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிராமப்புற பெண்களுக்கு உதவிக் கொண்டிருக்கிறது என மாநில திட்டக்குழு கூறியுள்ளது.
இந்த திட்டத்தில் விரைவில் புதிய பயனாளிகள் சேர்க்கப்பட உள்ளனர். இதற்காக மாநிலம் முழுவதும் விண்ணப்பித்த பெண்களின் விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் புயல் வேகத்தில் இறுதி செய்யப்பட்டுக் வருகின்றன.
சரியான, இத்திட்டத்துக்கு தகுதியான பயனாளிகளின் பட்டியலை முழுமையாக இறுதி செய்யப்பட்டு, டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட உள்ளது.
இரண்டாவது அப்டேட், ரேஷன் கார்டு (Ration Card) - தமிழ்நாடு முழுவதும் 99 விழுக்காடு ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் பயோமெட்ரிக் முறையிலேயே நடைபெறுவதாக அரசு கூறியுள்ளது.
இதன் மூலம் சரியான பயனாளிகளுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சென்றடைவதை தமிழ்நாடு அரசின் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை உறுதி செய்துள்ளன.
அதாவது, முழுமையான டிஜிட்டல் பொதுவிநியோக முறைக்கு தமிழ்நாடு மாறிவிட்டதற்கு இது ஒரு அடையாளமாகவும் அரசு அடிக்கோடிட்டு காட்டியுள்ளது.