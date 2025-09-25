தமிழ்நாடு அரசின் ரூ.40 ஆயிரம் தனிநபர் கடன் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu Government Personal Loan Scheme: தமிழ்நாடு அரசின் ரூ.40 ஆயிரம் தனிநபர் கடன் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? என்பதை பார்க்கலாம்
Tamil Nadu Government Personal Loan Scheme: தமிழ்நாடு அரசு யாருக்கெல்லாம் 40 ஆயிரம் ரூபாய் தனிநபர் கடன் வாங்க விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Tamil Nadu Government Personal Loan Scheme: தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் வழிகாட்டுதலில் செயல்படும் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் சார்பில் மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் திருநங்கையருக்கு தனிநபர் கடனுதவி வழங்குகிறது
மாற்றுத் திறனாளிகள், முதியவர்கள்,நலிவடைந்த பழங்குடியினர் (PVTG). திருநங்கைகளை (மூன்றாம் பாலினத்தவர்) கொண்டு சிறப்பு சுய உதவிக் குழுக்களை அமைப்பதன் வாயிலாக தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் அவர்களின் வறுமை மற்றும் பாதிப்புகளைக் குறைத்து, வாழ்வாதாரம் மேம்படுவதற்கான முறையான முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது.
தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் சிறப்பு சுய உதவிக் குழுக்களில் உள்ள மாற்றுத் திறனாளிகள் (ஆண்/பெண்) தனிநபர் மற்றும் திருநங்கைகளின் (மூன்றாம் பாலினத்தவர்) வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திடவும், அவர்களை தொழில் முனைவோராக ஊக்குவித்திடவும், தனி நபர் ஒருவருக்கு ரூ. 40 ஆயிரம் வீதம் ஆறாயிரம் நபர்களுக்கு கடனுதவி வழங்கிட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தில் பயன் பெறுவதற்கான தகுதிகள்: மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் அவரது பெற்றோர்/கணவர்/ மனைவி ஆகியோர் சுய உதவிக் குழுக்களில் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும்.
திருநங்கையர்கள் சுய உதவிக் குழுவில் உறுப்பினராக இருந்தாலும் அல்லது இல்லாமல் இருந்தாலும் தொழில் செய்ய விருப்பமுள்ளவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இக்கடனுதவி வழங்கப்படும்
18 வயதிற்கு மேற்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். ஊரகப் பகுதியில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும். நிரந்தர முகவரி இருக்க வேண்டும். வங்கிக் கணக்கு தனி நபர் பெயரில் தொடங்கி இருக்க வேண்டும்.
மாற்றுத் திறனாளி எனில் UDID அடையாள அட்டை அல்லது மற்ற அடையாள அட்டை பெற்றிருக்க வேண்டும். திருநங்கையர்கள் எனில் சமூக தலத்துறையால் வழங்கப்படும் அடையாள அட்டைவேண்டும்.
திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள் : உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்கள், பண்ணை சாரா தொழில்கள், உற்பத்தி, சேவை மற்றும் வியாபாரம் சார்ந்த தொழில்களுக்கு, பிணையம் எதுவும் இன்றி ரூ. 40 ஆயிரம் வரை கடன் வழங்கப்படுகிறது. கடன் தொகையினை உரிய காலத்தில் திரும்பச் செலுத்தினால் மீண்டும் வங்கிக் கடனுதவி பெற்றுத் தரப்படும்
வட்டி விகிதம்: மாற்றுத் திறனாளி, திருநங்கையர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய நபராகக் கருதப்படுவதால், 6% வட்டி விகிதத்தில் 12 முதல் 24 மாத தவணையில் திரும்பப் பெறும் கடனாக வழங்கப்படும்.
திட்டத்தில் சேர்வது எப்படி? - தொடர்புடைய ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்புகள், அனைத்து மாவட்டங்களில் செயல்படும் மாவட்ட ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் திட்ட இயக்குநர்கள் ஆகியோரை தொடர்பு கொள்ளலாம். தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், அன்னை தெரசா மகளிர் வாகம், வள்ளுவர் கோட்டம் நெடுஞ்சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600 034. தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார அழைப்பு மைய தொடர்பு எண்: 155 330