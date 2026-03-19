கடை வைத்திருக்கும் பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் கடன் கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு - முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu Government : கடை வைத்திருக்கும் பெண்கள் ரூ.10 லட்சம் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
Tamil Nadu Government : எல்பிஜி சிலிண்டர் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கடை வைத்திருக்கும் பெண்கள், 10 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
Tamil Nadu Government : அமெரிக்கா - ஈரான் போர் காரணமாக இந்தியா முழுவதும் எல்பிஜி தட்டுப்பாடு பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருப்பதால் டீ கடை, உணவகங்கள் உள்ளிட்ட கடை வைத்திருப்பவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனை கருத்தில் கொண்ட தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாட்டில் இருப்பவர்களுக்கு இரண்டு மகிழ்ச்சியான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது.
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக வரும் மின் கட்டண உயர்வுக்கு 2 ரூபாய் மானியம் கொடுக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது. மேலும், இந்த நேரத்தில் கடை வைத்திருப்பவர்கள் மின்சார உபகரணங்களை வாங்க தமிழ்நாடு அரசின் கடன் திட்டங்களின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, UYEGP scheme, தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (Tamilnadu Women Entrepreneur Empowerment Scheme (TWEES), அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்களின் கீழ் ஹோட்டல் மற்றும் டீக்கடை வைத்திருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
அந்தவகையில், கடை வைத்திருக்கும் பெண்கள், தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் 10 லட்சம் ரூபாய் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை என்பது உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
பெண்கள் சுய தொழில் மூலம் முன்னேற தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (Tamilnadu Women Entrepreneur Empowerment Scheme (TWEES) என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 10 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் பெறலாம். இத்திட்டத்தின் கீழ் 25 சதவீத மானியம் அல்லது அதிகபட்சம் ரூ.2.00 லட்சம் வரை மானியம் பெண்களுக்கு கிடைக்கும்.
தமிழ்நாட்டை சார்ந்த 18 வயது முதல் 55 வயது வரை உள்ள மகளிர் மட்டும் விண்ணப்பம் செய்யலாம். கல்வித் தகுதி தேவையில்லை. 10 லட்சம் ரூபாய்க்குள் செய்யக்கூடிய எந்தவகையான தொழிலாக இருந்தாலும் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம்.
அதாவது, வியாபாரம், சேவை, மற்றும் உற்பத்தி தொழில்களை தொடங்கலாம். பழங்குடியினர், பட்டியலினத்தவர், திருநங்கைகள், மாற்றுத் திறனாளிகள், விதவைகள், கைம்பெண்கள் மற்றும் வறுமை கோட்டிற்குக் கீழ் உள்ள பெண்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம். அவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். இந்த வரையறைக்குள் வரும் பெண்களாக இருந்து, இப்போது கடை வைத்திருப்பவர்களாக இருந்து, எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பின் உடனே இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பித்து கடன் பெற்று மின் அடுப்பு உள்ளிட்ட உபகரணங்களை வாங்கி கடையை விரிவுபடுத்திக் கொள்ளவும்.
உங்களுக்கான கடன் தொகையினை தேசிய வங்கிகள், தனியார் துறை வங்கிகள், சிறு நிதி வங்கிகள், வங்கி சாரா நிதி நிறுவனம் , தாய்கோ வங்கி (TAICO Bank (Tamil Nadu Industrial Cooperative Bank Ltd.) மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்கள், பண்ணை சார்ந்த தொழில்கள், எர்த்முவர்ஸ், கட்டிடம் மட்டும் கட்டுதல் போன்ற தொழில்களுக்கு கடன் பெற இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முடியாது. இதுதவிர, வேறு என்ன தொழில்களுக்கு இந்த திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
உற்பத்தி பொருட்கள் தயாரித்தல், குழந்தைகள் பராமரிப்பு நிலையம், வீட்டில் உணவு தயாரித்து விற்பனை செய்தல் (Cloud Kitchens), சலவை நிலையம், யோகா, உடற்பயிற்சி நிலையம், அழகு நிலையம், ஊட்டச்சத்து நிலையம் போன்ற சேவை தொழில்களும் மற்றும் ஊட்ட சத்து உணவுப் பொருட்கள் பேக்கரி பொருட்கள் தயாரித்தல் போன்ற தொழில்களுக்கு கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஐஸ்கிரீம், லெமன் கிராஸ் எண்ணெய், வெட்டிவேர் எண்ணெய், லேன்டானா (Lantana) ஆயத்த ஆடைகள், சிறுதானிய உணவு பொருட்கள் எம்ப்ராயடரி, பேப்பர் பிளேட், ஹைட்ரோ பானிக்ஸ் (மண்ணில்லா விவசாயம்), சத்து உருண்டைகள், பொம்மை பொருள்கள் போன்றவை தயாரிக்கவும் இத்திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற முடியும்.
சரி, விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்ற கேள்வி உங்களுக்குள் இருக்கும். ஆன்லைனில், www.msmeonline.tn.gov.in/twees என்ற வெப்சைட்டில் விண்ணப்பிக்கவும். இல்லையென்றால் அருகில் உள்ள தாலுகா அலுவலகம், மாவட்ட தொழில் மையங்களுக்கு நேரடியாக சென்று இத்திட்டம் குறித்த தகவல்களை அதிகாரிகளிடம் நேரடியாக பெற்று, அதன்பிறகு விண்ணப்பிக்கவும்.