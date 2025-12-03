English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வணிகர்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம், பேருந்து டிக்கெட்டுக்கு ரூ.50 காஷ்பேக் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu government : வணிகர்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் முதல் அரசுப் பேருந்து டிக்கெட்டுக்கு ரூ.50 காஷ்பேக் வரை அரசு கொடுத்துள்ள குட் நியூஸ் விவரம்

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தும் முக்கிய திட்டங்களின் அப்டேட்டுகளை கொடுத்துள்ளது. அது குறித்த விவரத்தை இங்கே பார்க்கலாம். 
தமிழ்நாடு அரசு வணிகர்களுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய் திருமண நிதியுதவி கொடுக்கிறது. 1989 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட வணிகர் நல வாரியம் மூலம் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. வணிகர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினர்களாக இருப்பவர்கள் இந்த திருமண நிதியுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.   

சென்னை அரசுப் பேருந்துகளில் பயணிப்பவர்கள் மாதாந்திர பாஸ், சென்னை ஒன் ஆப்பில் இருந்து, BHIM வழியாக கட்டணம் செலுத்தி எடுத்தால் ரூ.50 வரை காஷ்பேக் பெறலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறுகிய கால ஆஃபர் என்ற தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.  

தமிழ்நாடு அரசு இளைஞர்கள் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம்களை நடத்துகிறது. 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் 2025 ஆம் ஆண்டு வரை நடத்தப்பட தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 2,78,619 பேர் வேலை பெற்றுள்ளதாக அரசு அறிவித்துள்ளது.  

தமிழ்நாடு அரசின் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாமில் 9,86,732 பேருக்கு முழு உடல் பரிசோதனை செய்திருப்பதாக அரசு அறிவித்துள்ளது.  

மகப்பேறு ஊட்டச்சத்து பெட்டகத்தின் கீழ் 29 லட்சத்து 59 ஆயிரத்து 466 கர்ப்பிணிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது.  

தமிழ்நாடு அரசு, 7, 38, 778 நகல் குடும்ப அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. நகல் குடும்ப அட்டை வேண்டும் என்பவர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து, 50 ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம் என கூறியுள்ளது.  

எண்ணும் எழுத்தும் திட்டத்த்தில் 25.08 இலட்சம் மாணாக்கர்கள் பயன் பெற்றுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.  

தமிழ்நாடு அரசின் ஜெருசேலம் புனிதப் பயணத்திற்கு நிதியுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம். கிறிஸ்துவர்களுக்கு ஒருவருக்கு 37 ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும். கன்னியாஸ்திரிகள், அருட்சகோதரிகளுக்கு தலா 60 ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும்.  

பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்க தமிழ்நாடு அரசு விவசாயிகளுக்கு மிக குறைந்த விலையில் தீவன விதைகள் ஆவின் நிறுவனம் மூலம் கொடுக்கப்படுகிறது. தேவையானவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.  

