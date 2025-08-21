யாரெல்லாம் தமிழ்நாடு அரசின் 10 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்? முழு விவரம்

Tamilnadu Government: தமிழ்நாடு அரசின் 10 லட்சம் ரூபாய் கடன்தொகை பெற யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Tamilnadu Government: சொந்த தொழில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தமிழ்நாடு அரசு டாம்கோ மூலம் கொடுக்கும் ரூ.10 லட்சம் கடன்தொகை பெறலாம். எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழக அரசு, கைவினைத் தொழில் கலைஞர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், அவர்கள் உருவாக்கும் கலைப் பொருட்களை சந்தைப்படுத்தவும், தொழிலை விரிவுபடுத்தவும் 'விராசத் கைவினை கலைஞர்கள் கடன் திட்டம்' என்ற சிறப்புத் திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது.
இத்திட்டம், பாரம்பரிய கலைகளையும், கலைஞர்களையும் பாதுகாத்து, தமிழகத்தின் கலாச்சார அடையாளத்தை உலக அளவில் எடுத்துச் செல்லும் நோக்குடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
கைவினை கலைஞர்களுக்கு குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன் வழங்கப்படும். அவர்கள் தங்களது கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு இந்த கடன் தொகையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்
யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்றால் இத்திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற விரும்புபவர்கள் பின்வரும் தகுதிகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்
பாரம்பரிய கைவினை கலைஞர்கள், மட்பாண்டம் செய்பவர்கள், நெசவாளர்கள், தச்சர்கள்,போன்றோர் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பதாரரின் வயது 18 முதல் 60 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் மட்டுமே இத்திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற முடியும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு விதமான கடன் திட்டங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. முதல் திட்டத்தில் ஆண்டு வருமானம் ரூ. 3,00,000க்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும். அதிகபட்ச கடன் தொகை: 10,00,000 ரூபாய் பெறலாம். வட்டி விகிதம்: ஆண்டுக்கு 4%. அதிகபட்சம் 5 ஆண்டுகள் வரை தவணைக் காலம் வழங்கப்படும்.
திட்டம் - 2: ஆண்டு வருமானம்: ரூ. 8,00,000க்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும். அதிகபட்ச கடன் தொகை: ரூ. 10,00,000. வட்டி விகிதம்: ஆண்டுக்கு 6%. அதிகபட்சம் 5 ஆண்டுகள் வரை தவணைக் காலம் வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்கத் தேவையான ஆவணங்கள் விண்ணப்ப படிவம், சாதிச் சான்றிதழ், வருமான சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை அல்லது இருப்பிட சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, கடன் பெற திட்ட அறிக்கை, வங்கிக் கணக்குத் தேவைப்படும் ஆவணங்கள்
விண்ணப்பிக்கும் முறை - கடன் பெற விரும்புபவர்கள் மாவட்ட கைத்தொழில் அலுவலகம், மாவட்ட கைவினைஞர் நலச்சங்கம் அல்லது வட்டார கைத்தொழில் அலுவலர்களை அணுகலாம். அவர்கள் விண்ணப்பப் படிவங்களை வழங்கி, தேவையான ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வழிகாட்டுவார்கள்