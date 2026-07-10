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ரூ.50,000 மானியம்.. இருசக்கர வாகனம் வாங்குவோருக்கு குட் நியூஸ்.. எப்படி பெறுவது தெரியுமா?

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 10, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:26 PM IST

Chennai Two Wheeler Purchase Scheme: சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த உலமாக்களுக்கு இருசக்கர வாகன வாங்க மானியம் வழங்கும் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இருசக்கர வாகனத்திற்கான மானியம் பெற உடனே விண்ணப்பித்துடுங்கள் என ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் அறிவித்துள்ளார்.

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சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இருசக்கர வாகன வாங்க மானியம் வழங்கும் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் நீடித்து சென்னை ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்த முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.

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உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற 18 வயது முதல் 60 வயது வரை உள்ள உலமாக்களுக்கு புதிய இரு சக்கர வாகனம் வாங்க மானியத் தொகை ரூ.50,000/-வழங்க தமிழ்நாடு அரசால் ஆணையிடப்பட்டு தமிழ்நாட்டிலுள்ள பள்ளி வாசல்களில் பணியாற்றும் பேஷ்இமாம்கள் ஆலிம்கள், அரபு, ஆசிரியர்கள், ஆசிரியையகள் உள்ளிட்ட உலமாக்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகின்றன.

 

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தற்போது மேற்படி திட்டத்தில் பயன் பெற கால அவகாசம் 30.6.2026 15 நாட்கள் நீட்டிக்கப்படுகிறது. இரு சக்கர வாகனத்திற்கான மானியம் பெற மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் இயங்கும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் / சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரிடம் படிவத்தினை பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்து ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே பயனாளி இரு சக்கர வாகனம் வாங்க வேண்டும்

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பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம் / சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகங்களில் 15.7.2026-ம் தேதிக்குள் உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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சென்னை மட்டுமின்றி, அனைத்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் இருசக்கர வாகனம் வாங்கும் மானியத் திட்டத்தில் பயன் பெற விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGS:
Chennai News
TN Government

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