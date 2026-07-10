/ரூ.50,000 மானியம்.. இருசக்கர வாகனம் வாங்குவோருக்கு குட் நியூஸ்.. எப்படி பெறுவது தெரியுமா?

Chennai Two Wheeler Purchase Scheme: சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த உலமாக்களுக்கு இருசக்கர வாகன வாங்க மானியம் வழங்கும் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இருசக்கர வாகனத்திற்கான மானியம் பெற உடனே விண்ணப்பித்துடுங்கள் என ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் அறிவித்துள்ளார்.
சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இருசக்கர வாகன வாங்க மானியம் வழங்கும் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் நீடித்து சென்னை ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்த முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.
உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற 18 வயது முதல் 60 வயது வரை உள்ள உலமாக்களுக்கு புதிய இரு சக்கர வாகனம் வாங்க மானியத் தொகை ரூ.50,000/-வழங்க தமிழ்நாடு அரசால் ஆணையிடப்பட்டு தமிழ்நாட்டிலுள்ள பள்ளி வாசல்களில் பணியாற்றும் பேஷ்இமாம்கள் ஆலிம்கள், அரபு, ஆசிரியர்கள், ஆசிரியையகள் உள்ளிட்ட உலமாக்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகின்றன.
தற்போது மேற்படி திட்டத்தில் பயன் பெற கால அவகாசம் 30.6.2026 15 நாட்கள் நீட்டிக்கப்படுகிறது. இரு சக்கர வாகனத்திற்கான மானியம் பெற மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் இயங்கும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் / சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரிடம் படிவத்தினை பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்து ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே பயனாளி இரு சக்கர வாகனம் வாங்க வேண்டும்
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம் / சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகங்களில் 15.7.2026-ம் தேதிக்குள் உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மட்டுமின்றி, அனைத்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் இருசக்கர வாகனம் வாங்கும் மானியத் திட்டத்தில் பயன் பெற விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.