காலி நிலத்தில் 30 ஆண்டுகள் வருமானம் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அப்டேட்

TN Government : தமிழ்நாட்டில் காலி நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் 30 ஆண்டுகள் வருமானம் பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? இத்திட்டம் குறித்த முக்கிய தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாட்டில் காலி நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் என்றால், 30 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக வருமானம் பெற அரசு ஒரு சூப்பரான திட்டத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளது. இத்திட்டத்துக்கு நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே விண்ணப்பிக்கலாம். முதலீட்டாளர்கள் உங்கள் வீடு தேடி வருவார்கள்.
அப்படி என்ன திட்டம்? என கேட்கிறீர்களா?. அதாவது உங்கள் நிலத்தை குத்தகைக்கு கொடுத்து 30 ஆண்டுகள் வரை வருமானம் பெற முடியும். அதற்கான இணையதளத்தை தமிழ்நாடு அரசு தொடங்கியுள்ளது.
நிலம் வைத்திருக்கும் உரிமையாளர்கள், தங்கள் நிலம் எந்த தேவைக்கும் பயன்பாடற்றது, அதனை நீங்கள் காலியாகவே வைத்திருப்பீர்கள் அல்லது இருக்கும் என கருதுபவர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் வருமானத்தை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். அதாவது, முதலீட்டாளர்களுக்கு குத்தகைக்கு கொடுக்கலாம்.
அதற்காக தமிழ்நாடு அரசு புதிதாக தொடங்கியிருக்கும் "தமிழ்நாடு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் நில இணையதளம் https://nelp.tngecl.org, Tamil Nadu Renewable Energy Land Portal என்ற வெப்சைட்டில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
உங்கள் நிலத்தில் பசுமை மின் உற்பத்தி செய்ய முதலீட்டாளர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள். அதாவது சோலார் பேனல் அமைப்பதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள்.
குத்தகைக்கு விட விரும்பும் விவசாயிகள், நில உரிமையாளர்கள் மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள வெப்சைட்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும். நிலத்தின் அளவு, தன்மைக்கு ஏற்ப முதலீட்டாளர்கள் உங்கள் நிலத்தை குத்தகைக்கு தேர்வு செய்வார்கள்.
விவசாய பெருமக்கள் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திட்ட மேம்பாட்டாளர்கள், பல்வேறு பங்குதாரர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரையும் ஒரே தளத்தில் httpe://relp.tngecl.org வெப்சைட்டில் ஒருங்கிணைக்கிறது தமிழ்நாடு அரசு.
அரசு, தனியார் துறை மற்றும் தனிநபர் பங்குதாரர்களின் கூட்டு முயற்சிகளின் மூலம், மாநிலத்தின் பசுமை ஆற்றல் திறனை முழுமையாக பயன்படுத்தி, நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை முன்னெடுக்கவே இந்த தளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகள் மற்றும் நில உரிமையாளர்களிடமிருந்து நிலங்களை குத்தகைக்கு பெற்று, உரிய குத்தகை வாடகை வழங்கும் முறை அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம், பயிரிட முடியாத நிலங்களுக்கு 30 ஆண்டுகள் வரை குத்தகை முறையில் நிலையான வருமானம் விவசாயிகள் மற்றும் நில உரிமையாளர்களுக்கு கிடைப்பதுடன், அரசின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் கொள்முதல் (RPO) இலக்குகளை அடையவும் உதவுகிறது.
இதில் விவசாயிகள் மற்றும் நில உரிமையாளர்கள் தங்கள் நில விவரங்களை பதிவு செய்யலாம்; அதே நேரத்தில், திட்ட முதலுட்டாளர்கள் தங்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நிலங்களை அடையாளம் கண்டு தேர்வு செய்யலாம். வாடகை, ஒப்பந்தம் உள்ளிட்ட கூடுதல் தகவல்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் மின்துறை அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.