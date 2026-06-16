/தமிழக அரசின் மாதம் ரூ.5000 உதவித்தொகை! நெருங்கும் கடைசி தேதி - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government Scholarship : தமிழ்நாடு அரசின் மாதம் ரூ.5000 உதவித்தொகை பெற யார் யார் எப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்? கடைசி தேதி விவரம் இங்கே
Tamil Nadu Government Scholarship : தமிழ்நாடு அரசின் இந்துசமய அறநிலையத்துறை கொடுக்கும் மாதம் 5000 ரூபாய் உதவித்தொகை பெற யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? கடைசி தேதி என்ன? எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் இந்த உதவித்தொகை 10 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் பெற முடியும். இந்துசமய அறநிலையத்துறை கீழ் ஒதுவார் பயிற்சி பள்ளியில் பகுதி நேரமாக படிப்பவர்களுக்கு இந்த உதவித்தொகை கிடைக்கும். பயிற்சியின் 4 ஆண்டு காலமும் இந்த உதவித்தொகை கிடைக்கும்.
எனவே, இந்துசமய அறநிலையத்துறை கொடுக்கும் இந்த உதவித்தொகையை பெறுவது எப்படி? எங்கு விண்ணப்பிப்பது? கடைசி தேதி என்ன? ஓதுவார் பயிற்சி பள்ளி நேரம் ஆகிய முக்கிய தகவல்களை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
சென்னை வடபழநி ஆண்டவர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பயிற்சிப் பள்ளியில் நடப்பு ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காலை அல்லது மாலை நேரங்களில் பகுதிநேரமாக நடக்கும் இந்த பயிற்சி பள்ளியில் சேர்ந்து படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ரூ.5,000 ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும். ஓதுவார் பயிற்சிப் பள்ளியில் சேர விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள் குறிப்பிட்ட சில தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். கல்வித் தகுதி 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இந்து மதத்தில் சைவ சம்பிரதாயத்தைப் பின்பற்றுபவராக இருத்தல் அவசியம். இயற்கையிலேயே நல்ல உடல் வளமும், குரல் வளமும் பெற்றிருக்க வேண்டும். 01.07.2026 அன்று விண்ணப்பதாரர் 14 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும், 24 வயதிற்கு உட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும். இப்பயிற்சியானது 4 ஆண்டுகள் கொண்ட பகுதி நேரப் படிப்பாகும். மாணவர்களின் வசதிக்காக வகுப்புகள் இரண்டு நேரங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
வார நாட்கள் (பகுதி நேரம்): காலை 6.00 மணி முதல் 8.00 மணி வரை அல்லது மாலை 7.00 மணி முதல் 9.00 மணி வரை. வார இறுதி நாட்களான சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு நேர வகுப்புகள் நடைபெறும். இப்பயிற்சிப் பள்ளியில் சேர்ந்து பயிலும் பகுதி நேர மாணவர்களுக்கு, அவர்களின் கல்வி மற்றும் இதர தேவைகளுக்காக மாதம் ரூ.5,000/- (ஐந்தாயிரம் ரூபாய்) ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும்.
சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பப் படிவங்களைத் வடபழனி திருக்கோயில் அலுவலகத்தில் அலுவலக நேரத்தில் நேரில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மேலும் www.hrce.tn.gov.in அல்லது www.vadapalaniandavartemple.hrce.tn.gov.in ஆகிய இணையதளங்கள் வாயிலாகவும் விண்ணப்பங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள் 18.06.2026 அன்று மாலை 05.45 மணி வரை ஆகும்.
இணைக்கப்பட வேண்டிய சான்றிதழ்கள் - பிறந்த தேதி மற்றும் வயதிற்கான சான்று. குடும்ப அட்டை (Ration Card) மற்றும் ஆதார் அட்டை, கல்வி தகுதிச் சான்றுகள். சாதி மற்றும் மதச்சான்று. வட்டாட்சியரிடமிருந்து (Tahsildar) பெறப்பட்ட வருமானச் சான்று. நன்னடத்தைச் சான்று (அசல்/Original இணைக்கப்பட வேண்டும்).
லேட்டஸ்டாக எடுக்கப்பட்ட பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம். உங்கள் புகைப்படத்தின் மீது சான்றொப்பம் இடப்பட வேண்டும். இது குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்குத் திருக்கோயில் நிர்வாகத்தை நேரடியாகவோ அல்லது கீழ்க்கண்ட எண்கள் வழியாகவோ தொடர்பு கொள்ளலாம்: தொலைபேசி எண்கள்: 8939083753, 9047810365, நிர்வாகம்: திருக்கோயில் நிர்வாகம், அருள்மிகு வடபழநி ஆண்டவர் திருக்கோயில், வடபழநி, சென்னை-600 026.