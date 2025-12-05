English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
குஷியில் மாணவர்கள்! அரையாண்டு விடுமுறையில் மாற்றம்? இத்தனை நாட்கள் லீவ்!

Tamil Nadu Half Yearly Exam Holiday 2025: தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை 12 நாட்கள் கிடைக்கும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதகுறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை திட்டமிட்டு வருவதாகவும்  தகவல் கசிந்துள்ளது. 

 

அரையாண்டு விடுமுறை முதலில் 8 நாட்கள் மட்டுமே கிடைக்கும் என கூறப்பட்டு வந்த நிலையில்,  தற்போது 12  நாட்கள் வரை விடுமுறை அளிக்க திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

 
தமிழகத்தில் தற்போது 2025-26ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது.  காலாண்டு தேர்வு முடிவடைந்த நிலையில், அரையாண்டு தேர்வுக்கு மாணவர்கள் தயாராகி வருகின்றனர். இன்னும் சில நாட்களில் அரையாண்டு தேர்வு நடைபெற உள்ளது. அதாவது,  10,11,12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு டிசம்பர் 10ஆம் தேதி அரையாண்டு தேர்வு தொடங்குகிறது.   

6 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு  டிசம்பர் 15ஆம் தேதியும், 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு டிசம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் 23ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. அனைத்து வகுப்பு மாணவர்களுக்கு டிசம்பர் 23ஆம் தேதி முடிவடைகிறது.  6ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு 10 மணி முதல் 12 மணி வரையும், 7ஆம் வகுப்புகளுக்கு பிற்பகல் 2 மணி முதல் 4 மணி வரையிலும் தேர்வு நடக்கிறது.  

மேலும், 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலை 10 மணி முதல் 12.30 மணி வரையும், 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு  பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 4.30 மணி வரையும், 10,12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலை 9.45 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரையும், 11ஆம் வகுப்புகளுக்கு பிற்பகல் 1.45 மணி முதல் 5 மணி வரையும் அரையாண்டு தேர்வு நடக்க உள்ளது.  

இப்படியாக அரையாண்டு தேர்வு டிசம்பர் 23ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதன்பிறகு, டிசம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை தொடங்குகிறது.  மாணவர்கள் முதலில் 8 நாட்கள் விடுமுறை இருக்கும் கூறப்பட்டது.  

இதில் டிசம்பர் 25ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை,  தொடர்ந்து ஜனவரி 1ஆம் தேதி புத்தாண்டு கொண்டாட்டப்படுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து, ஜனவரி 2ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என கூறப்பட்டது. இதனால், மாணவர்களுக்கு 8 நாட்கள் மட்டுமே அரையாண்டு விடுமுறை இருக்கும் என  தகவல் வெளியானது.   

ஆனால், பள்ளிக்கல்வித்துறை நாட்காட்டிப்படி, ஜனவரி 2ஆம் தேதி விடுமுறை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால், அன்றையை தினம் விடுமுறையாக இருக்கலாம். அதைத் தொடர்ந்து, ஜனவரி 3,4ஆம் தேதிகள் சனி, ஞாயிறு வருகிறது. இதனால், ஜனவரி 5ஆம் தேதி அரையாண்டு விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் திறக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   

அதாவது, டிசம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 4ஆம் தேதி 12 நாட்கள் அரையாண்டு விடுமுறை அளிக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதன் மூலம் பள்ளி  மாணவர்களுக்கு  12 நாட்கள் அரையாண்டு விடுமுறை வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து விரைவில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடும்.  

School Holiday Tamil Nadu Half Yearly Exam Holiday Half Yearly Exam 2025 Tamil Nadu Half Yearly Exam Holiday 2025 School Leave school leave latest news Tamil Nadu government

