காலை 11 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை வெளியே வராதீங்க.. ஏன் தெரியுமா? தமிழக அரசின் அலர்ட்

Tamil Nadu Government Heat Wave Alert: தமிழகத்தில் காலை 11 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் தமிழக பொது சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. கோடை காலம் துவங்க உள்ள நிலையில், இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
Tamil Nadu Government Heat Wave Alert: மேலும், குழந்தைகள், முதியோர்கள், கர்ப்பிணிகள் கட்டாய தேவைக்கு வெளியே சென்றால் குடை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என தமிழக பொது சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. காலை 7 மணிக்கு சூரியன் சூட்டெரிக்கிறது. இன்னும் ஏப்ரல், மே மாதங்களே வராத நிலையில், காலை முதலே வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. அக்னி நட்சத்திரம் மே 4ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. ஆனால், இப்போதே வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழக பொது சுதாரத்துறை முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மக்கள் வெயில் காலத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக பொது சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, வெயில் காலத்தில் குழந்தைள், முதியோர்கள், கர்ப்பிணிகள் கட்டாய தேவைக்கு சென்றால் குடை, உடல் முழுவதும் மறைக்க கூடிய பருத்தி ஆடைகளை அணிய வேண்டும் என்றும் காலை 11 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கட்டிட வேலை, புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் கடும் வெயிலில் வேலை செய்ய வேண்டாம். அப்படி வெயிலின் நின்று தான் வேலை செய்ய வேண்டுமென்றால், கூடுதலாக தண்ணீரை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெயில் காலங்களில் வெண்மை நிற அல்லது வெளிர் நிறப் பருத்தி ஆடைகளை அணிய வேண்டும். வெயில் காலத்தில் இளநீர், பழச்சாறு, தர்பூசணி, நுங்கு, ஆரோக்கியமான குளிர்பானங்களை குடித்து உடலை நீரேற்றமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், வெயில் காலத்தில் ஜீன்ஸ், லெக்கின்ஸ் என இறுக்கமான ஆடைகளை அணிய வேண்டாம். கருப்பு நிற ஆடைகளை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும் என தமிழக பொதுத் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
அதோடு, உடலில் ஏரிச்சல், சூடு, வாந்தி, மயக்கம், தலைவலி இருந்தால் உடனே அருகில் இருக்கும் மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை பெற வேண்டும். அதிக வெப்பத்தால் பக்க வாதம், உடல் சோர்வு, நீர்ச்சத்து குறைபாடு ஏற்படக் கூடும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.