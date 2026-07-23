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அறங்காவலர்கள் நியமனம் - இந்துசமய அறநிலையத்துறை கொடுத்த காலவகாசம்!

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 23, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:51 AM IST

Tamil nadu Government : 214 திருக்கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறைவழி சாரா அறங்காவலர்கள் நியமனத்திற்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு வழங்கியுள்ளது இந்துசமய அறநிலையத்துறை

 

Tamil nadu Government : இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 214 திருக்கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறைவழி சாரா அறங்காவலர்கள் நியமனத்திற்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு.

 

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தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையினா தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் வழிகாட்டுதலின்படி இதுவரை இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள 9,205 திருக்கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறைவழிசாரா அறங்காவலர்கள் நியமனம் செய்வதற்கு விளம்பரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

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இதில் சட்டப்பிரிவு 46(iii)-ன் கீழ் உள்ள 214 திருக்கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறைவழிசாரா அறங்காவலர்கள் நியமனம் செய்வதற்காக கடந்த 14.06.2026 அன்று தமிழ் மற்றும் ஆங்கில முன்னணி நாளிதழ்களிலும், இத்துறையின் வலைதளத்திலும் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது. 

 

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விண்ணப்பங்களை 22.07.2026 மாலை 5.45 மணிக்குள்அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கான காலவகாசம் நிறைவடைந்த நிலையில், விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

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பக்தர்களின் கோரிக்கையை கனிவுடன் பரிசீலித்து, அதிகப்படியான தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் விண்ணப்பிக்க ஏதுவாக, விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் மேலும் 12.08.2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என இந்துசமய அறநிலையத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

 

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எனவே, இதுவரை விண்ணப்பிக்காத தகுதியுடைய விருப்பமுள்ள பக்தர்கள், நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, 12.08.2026 அன்று மாலை 5.45 மணிவரை இணையத்தளம் வாயிலாக பதிவேற்றம் செய்து / நேரில் / அஞ்சல் மூலமாக அந்தந்த திருக்கோயில் அமைந்துள்ள மண்டல இணை ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பலாம் என இந்து சமய அறநிலையத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

 

TAGS:
Tamil Nadu government
Tamil Nadu HRCE

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