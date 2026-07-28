/தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு வட்டியில்லா பயிர்க்கடன் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu crop loan : தமிழ்நாடு அரசின் வட்டியில்லா பயிர்க்கடன் பெற விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்க அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Tamil Nadu crop loan : விவசாயிகள் பயிர்க்கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு. எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பது உள்ளிட்ட முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலம் அனைத்து பயிர்களுக்கும் விவசாயக்கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள 87 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலம் அனைத்து விவசாய பெருமக்களுக்கும் பயிர் அடங்கல் மற்றும் நில ஆவணங்களின் அடிப்படையில் விவசாயக் கடன்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
நெல், வாழை, மக்காசோளம், தென்னை, மாமரம் மற்றும் எலுமிச்சை பராமரிப்பு போன்ற அனைத்து விதமான பயிர்களுக்கும் வட்டியில்லா பயிர்க்கடன்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தவணை தேதிக்குள் கடன் தொகையினை திரும்ப செலுத்துபவர்களுக்கு அரசின் வட்டி சலுகையினை பெறலாம். கடன் பெற விரும்புவோர் அருகிலுள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களின் பொதுசேவை மையங்களை தொடர்பு கொண்டு பயிர்க்கடன் தொடர்பான ஆவணங்களை இணைய தளம் மூலம் பதிவேற்றம் செய்து எளிய முறையில் பயிர்க்கடன் பெறலாம்.
மகளிர் சுயஉதவிக்குழு கடன், சிறுவணிகக்கடன், தானிய ஈட்டுக்கடன், மாற்றுத்திறனாளி கடன், குறைந்த வட்டியில் சிறுபான்மையினர் கடன், பிற்படுத்தப்பட்டோர் கடன், தாட்கோ கடன், மத்திய கால விவசாய கடன், கைம்பெண் கடன், தொழில் முனைவோர் கடன், வேலை பார்க்கும் மகளிர் கடன் போன்ற பல்வேறு வகையான கடன்கள் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளைகள் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது.
மேற்படி, கடன்கள் பெறுவதில் கூடுதல் விபரங்களுக்கு கீழ்க்கண்ட வட்டாரங்களில் உள்ள கூட்டுறவு சார்பதிவாளர்/கள அலுவலர்களை தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. தென்காசி-7338749024, செங்கோட்டை-7338749025, கடையநல்லூர் 7338749026, கீழப்பாவூர்- 7338749027, ஆலங்குளம் 7338749028, கடையம்7338749018 வாசுதேவநல்லூர்-7338749029, சங்கரன்கோவில்- 7338749014, குருவிகுளம் - 7338749015, மேலநீலிதநல்லூர்-7338749011.
தென்காசி சரக துணைப்பதிவாளர்- 7338722105, சங்கரன்கோவில் சரக துணைப்பதிவாளர்- 04636-210858, பயிர்க்கடன் மற்றும் இதர கடன்கள் பெறுவதற்கு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்களும் மேலும் சங்கத்தில் உறுப்பினர்களாக இல்லை எனில் அருகில் உள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் புதிதாக உறுப்பினர்களாக சேர்ந்து கடன் பெறுவதற்கு தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து கடன்கள் பெற்று பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
மேலும், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் உள்ள டிராக்டர் மற்றும் வேளாண் கருவிகளை இ-வாடகை இணையதளம் மூலம் பதிவேற்றம் செய்து குறைந்த வாடகையில் பயன்பெற்றுக் கொள்ளுமாறு தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.