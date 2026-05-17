10 வகுப்பு ரிசல்ட் வருது... ஐடிஐ படிப்புகள் அட்மிஷன் ஆரம்பம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Written BySudharsan GUpdated bySudharsan G
Published: May 17, 2026, 03:50 PM IST|Updated: May 17, 2026, 03:50 PM IST

TN ITI Admission : தமிழ்நாட்டில் 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் (TN SSLC 2026 Result) வரும் மே 20ஆம் தேதி (புதன்) வெளியாக உள்ள நிலையில், ஐடிஐ படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை இன்று தொடங்கியிருக்கிறது. இதற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி, விண்ணப்பக் கட்டணம், விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் ஆகியவற்றை இங்கு காணலாம்.

2026-27 கல்வியாண்டுக்கான தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் (ITI) மாணவர் சேர்க்கை இன்று (மே 17) தொடங்கி உள்ளது. இதன் மாணவர் சேர்க்கை என்பது முழுமையாக ஆன்லைனில் மட்டுமே நடைபெறும்.

தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையின் www.skilltraining.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் ஐடிஐ படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இன்று தொடங்கி வரும் ஜூன் 3ஆம் தேதி (புதன்) வரை மாணவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்ப கட்டணம் ரூ.50 ஆகும்.

கல்வித் தகுதி: ஐடிஐ படிப்புகளில் சேர விரும்பும் மாணவர்கள் 8ஆம் வகுப்பு அல்லது 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சிப் பெற்றிருக்க வேண்டும். 60க்கும் மேலான படிப்புகள் ஐடிஐயில் கற்றுக்கொடுக்கப்படுகின்றன, அதில் நீங்கள் சேர விரும்பும் படிப்பை தேர்வு செய்து அதை பயிலலாம்.

வயது வரம்பு: ஐடிஐ படிப்புகளில் சேர விரும்பும் பெண் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வயது வரம்பே கிடையாது. ஆண்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 14 வயது முதல் அதிகபட்சம் 40 வயதானவர்கள் வரை விண்ணப்பிக்கலாம். மதிப்பெண் மற்றும் இட ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையிலேயே மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும்.

தொடர்பு எண்கள்: ஐடிஐ விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதில் சந்தேகம் இருக்கும்பட்சத்தில் சில அதிகாரப்பூர்வ தொடர்பு எண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 9499055642, 9499055612 ஆகிய எண்களில் தொடர்புகொண்டு சந்தேகங்களை தீர்த்துக்கொள்ளலாம்.  

