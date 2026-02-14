தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சிக்கு பூத் ஏஜெண்ட்ஸ் அதிகம்? தவெக லிஸ்டிலேயே இல்லையேப்பா!

Tamil Nadu Booth Level Agents: 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாத நிலவரப்படி, தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த கட்சிகளுக்கு எத்தனை வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் (BLA) இருக்கிறார்கள் என்பதை இங்கு வரிசையாக காணலாம்.
Party-wise Booth Level Agents: தமிழ்நாட்டில் வரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. இம்மாத இறுதியிலோ அல்லது மார்ச் மாத தொடக்கத்திலோ தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படலாம். மே மாதத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தச் சூழலில், இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் தரவுகளின்படி, தமிழ்நாட்டில் கட்சிகளின் வாக்குச்சாவடி முகவர்களின் எண்ணிக்கையை இங்கு காணலாம்
தேசிய மக்கள் கட்சி - தமிழ்நாட்டில் இக்கட்சிக்கு 58 வாக்குச்சாவடி முகவர்களே உள்ளனர், இக்கட்சி மேகாலயாவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படுகிறது. ஆம் ஆத்மி கட்சி - பஞ்சாப்பில் ஆட்சியில் இருக்கும் இக்கட்சி தமிழ்நாட்டில் 60 வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் உள்ளனர்.
பகுஜன் சமாஜ் கட்சி - வட இந்தியாவில் சற்றே பலமான தலித் கட்சியாக அறியப்பட்டாலும் தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலும் சென்னையில் இக்கட்சியினர் அதிகம் உள்ளனர். தமிழ்நாடு முழுவதும் இக்கட்சிக்கு 133 வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் உள்ளனர். விடுதலை சிறுத்தைகள் - விசிக தலைவர் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய ஆளுமைகளில் ஒருவர். இக்கட்சிக்கு தமிழ்நாட்டில் 250 வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் உள்ளனர்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - தமிழ்நாட்டில் 1,443 வாக்குச்சாவடி முகவர்களை வைத்துள்ளது. நாம் தமிழர் கட்சி - 2,667 வாக்குச்சாவடி முகவர்களை வைத்திருக்கிறது. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - 3,817 வாக்குச்சாவடி முகவர்களை வைத்திருக்கிறது.
காங்கிரஸ்: 1967ஆம் ஆண்டுக்கு பின் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியால் ஆட்சியை பிடிக்க இயலவில்லை. அதிமுக, திமுக உடன் தொடர்ச்சியாக தோளோடு தோள் நின்று தேர்தலை சந்தித்து வரும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தற்போது 30 ஆயிரத்து 852 வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் உள்ளனர். தற்போது திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருக்கும் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பங்கு கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
தேமுதிக: மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த் கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு தொடங்கிய இக்கட்சி, 2006ஆம் ஆண்டில் தனித்து போட்டியிட்டு 8% வாக்குகளை பெற்றது, 1 இடத்திலும் பெற்றது. 2011 தேர்தலில் 41 தொகுதியில் போட்டியில் 29இல் வென்று பிரதான எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை பெற்றது. 2016இல் 104 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டும், 2021இல் 60 இடங்களில் போட்டியிட்டும் ஒரு தொகுதியில் கூட வெல்லவில்லை. இருப்பினும் தற்போது தேமுதிகவுக்கு 36,744 வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் உள்லன.
பாஜக: திமுக, அதிமுகவுக்கு அடுத்து பெரிய கட்சியாக தமிழ்நாட்டில் வேர் பரப்பி வருகிறது, பாஜக. கடந்த 2021 தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்று 20 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 4 இடங்களில் வெற்றிபெற்றது. 2024 மக்களவை தேர்தலிலும் கணிசமான வாக்குகளை பெற்றுள்ளது, பாஜக. இந்நிலையில், தற்போது தமிழ்நாட்டில் பாஜகவிற்கு 62,151 வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் உள்ளனர்.
அதிமுக: சுதந்திரத்திற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டை அதிக ஆண்டுகள் ஆட்சிசெய்த கட்சி அதிமுக. பலமுறை ஆட்சியை இழந்தாலும் தொடர்ந்து கணிசமான வாக்கு வங்கியை களத்தில் கொண்ட கட்சியாகும். தற்போது அதிமுகவுக்கு 67,462 வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் உள்ளனர். பாஜக மற்று்ம் அதிமுக இணைந்து இந்த தேர்தலை சந்திப்பதன் மூலம் களத்தில் ஒப்பீட்டளவில் பலமான கூட்டணியாகவும் இது திகழ்கிறது.
திமுக: ஆளுங்கட்சியான திமுக இதற்கு பலமுறை ஆட்சியில் இருந்துள்ளது. பிரதான எதிர்க்கட்சியாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது. 1949ஆம் ஆண்டில் இருந்து திமுக செயல்பட்டு வருகிறது. 1957ஆம் ஆண்டில் முதல்முறையாக தேர்தலில் போட்டியிட்டது. 75 ஆண்டுகளை கடந்திருக்கும் திமுகதான் தற்போது தமிழ்நாட்டில் அதிகளவில் வாக்குச்சாவடி முகவர்களை கொண்டுள்ளது. திமுகவின் வாக்குச்சாவடி முகவர்களின் எண்ணிக்கை 68,260 ஆகும். அதிமுகவை விட திமுக 798 முகவர்களை அதிகம் கொண்டுள்ளது.
கடந்த ஜனவரி 30ஆம் தேதி நிலவரப்படி தேர்தல் ஆணையத்தின் தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த எண்ணிக்கைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் தற்போது 68,470 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், இந்த பட்டியலில் நடிகர் விஜய்யின் தவெக இடம்பெறவில்லை. இனி வருங்காலங்களில் தவெகவின் வாக்குச்சாவடி முகவர்களின் எண்ணிக்கை தெரியவரலாம்.