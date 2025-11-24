மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. முக்கிய அறிவிப்பு!

Tamil Nadu School Holiday: டிசம்பர் மாதத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை வருகிறது. இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.
2025-26 கல்வியாண்டு தொடங்கி நடந்து வருகிறது. தற்போது மாணவர்கள் அரையாண்டு தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு தேர்வு டிசம்பர் 10ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 23ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 1ஆம் வகுப்பு முதல் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு டிசம்பர் 15 தொடங்குகிறது.
அதேபோல, 6-9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு டிசம்பர் 15ஆம் தேதி தொடங்கி, 23ஆம் தேதி வரை நடக்கிறது. 10,11ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு டிசம்பர் 10ஆம் தேதி தொடங்கிய டிசம்பர் 23ஆம் தேதி வரை நடக்கிறது. தேர்வுக்கு இன்னும் சில நாட்களே இருப்பதால் மாணவர்களுக்கு அதற்காக தயாராகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.
அதாவது, டிசம்பர் 1ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் நாகூர் கந்தூரி விழா டிசம்பர் 1ஆம் தேதி கொண்டாட்டப்பட உள்ளது. இதனால், அன்றைய தினம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
டிசம்பர் 1ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், நவம்பர் 29ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, நவம்பர் 30ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக் கிழமை, டிசம்பர் 1ஆம் தேதி திங்கள் கிழமை என மூன்று நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது.
எனவே, தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் விடுமுறை வருவதால், மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இதனால், வெளியூர்களுக்கு, சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்ல மாணவர்கள் திட்டமிட்டலாம். இதற்கிடையில், டிசம்பர் 1ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அதனை ஈடு செய்யும் வகையில் டிசம்பர் 13ஆம் தேதி வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, அன்றைய தினம் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வழக்கம் போல் வகுப்புகள் நடக்கும். நாகூரில் ஆண்டவர் தர்கா உள்ளது. இந்த தர்கா உலக பிரசித்தி பெற்றது. இங்கு ஆண்டுதோறும் கந்தூரி விழா நடைபெறும். அதன்படி, இந்தாண்டு டிசம்பர் 1ஆம் தேதி இந்த விழா நடக்கிறது.
இதற்காக மாவட்ட நிர்வாகம் சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது. பக்தர்களின் வருகை அதிகளவில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், அக்கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், போக்குவரத்து நெர்சல் ஏற்படாமல் இருக்கவும், மாவட்ட காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. மேலும், போதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் நடந்து வருகிறது.