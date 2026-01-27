English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை! குஷியில் பள்ளி மாணவர்கள்.. அதிரடி அறிவிப்பு

நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை! குஷியில் பள்ளி மாணவர்கள்.. அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu School Holidays On January 28th: தமிழக்ததில் நாளை மூன்று மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுக்கோட்டை, திருவாரூர், கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Tamil Nadu School Holidays On January 28th: தற்போது குடியரசு தின விடுமுறை முடிந்து, மாணவர்கள் பள்ளிக்கு இன்று சென்ற நிலையில், நாளை (ஜனவரி 28) மீண்டும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக குஷியில் உள்ளனர். 
1 /7

2025-26ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. தற்போது பள்ளி மாணவர்கள் முழு ஆண்டு தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். தற்போது மாணவர்கள் நீண்ட விடுமுறை முடிந்துள்ளது. பொங்கல் விடுமுறை, குடியரசு தின விடுமுறை போன்றவை முடிந்துள்ளது.  இந்த நிலையில்,  பள்ளி மாணவர்களுக்கு அடுத்தடுத்து குஷியான அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன 

2 /7

அதாவது, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கும் நாளை (ஜனவரி 28) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுக்கோட்டையில்  திருப்பூர் ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தில் குடமுழுக்கு விழா நடைபெற உள்ளது.  இதனால், உள்ளூர் மக்கள் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக, மாவட்ட நிர்வாகம் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்துள்ளது.   

3 /7

இதனால், புதுக்கோட்டையில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள் அரசு அலுவலகங்களுக்கு நாளை (ஜனவரி 28) உள்ளூர் விடுமுறை விடப்படுகிறது. இந்த விடுமுறை ஈடுசெய்யும் வகையில், பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம் பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்கள் வழக்கம் போல் செயல்படும். 

4 /7

இதற்கு முன்னதாக, திருவாரூர், கரூர் மாவட்டத்திற்கு நாளை (ஜனவரி 28) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் உள்ள ராஜகோபால சுவாமி திருக்கோயிலில் நாளை (ஜனவரி 28) திருவிழா நடைபெற உள்ளது. இந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு,  நாளை திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கும் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

5 /7

இந்த அறிவிப்பை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டார். இந்த விடுமுறை ஈடு செய்யும் வகையில்,  பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வேலை  நாளாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.  தொடர்ந்து, கரூர் மாவட்டத்திற்கும் நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கரூர் மாவட்டம் தான்தோன்றிமலையில் உள்ள வெங்கடரமண சுவாமி கோயிலில்  நாளை (ஜனவரி 28) குடமுழுக்கு நடைபெற உள்ளது.   

6 /7

இதனை முன்னிட்டு, கரூர் வட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு நாளை உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என மாவட்ட ஆட்சியர் தங்கவேல் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

7 /7

இந்த விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், கரூர் மாவட்டத்திற்கு பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உள்ளூர் விடுமுறை என்பது கரூர், புதுக்கோட், திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும். மற்ற மாவட்டங்களில் வழக்கம் போல் பள்ளிகள் செயல்படும். 

School Holidays Local Holidays Tamil Nadu School Holidays Local Holidays schools Thiruvarur Pudhukottai Karur

Next Gallery

சிம்புவுக்கு ஜோடியாகும் புது நாயகி! தனுஷுக்கு நெருக்கமானவர்-யார் தெரியுமா?