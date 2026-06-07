/தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட வாரியாக சிலிண்டர் விலை - இந்த மாவட்டத்தில் ரொம்ப அதிகம்!

Cylinder Price : தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டத்தில் சிலிண்டர் விலை அதிகம்? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Cylinder Price : சிலிண்டர் விலை உயர்ந்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட வாரியாக எந்த ஊரில் எவ்வளவு சிலிண்டர் விலை என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
நாடு முழுவதும் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை இன்று முதல் திடீரென ரூ.29 உயர்த்தப்பட்டு பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த மார்ச் மாதம் ரூ.60 உயர்த்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கடந்த மூன்று மாதங்களில் கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்த்தப்படுவது இது இரண்டாவது முறையாகும்.
சர்வதேச சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி எரிவாயு தட்டுப்பாடு காரணமாக இந்த புதிய விலையேற்றம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன. நாட்டின் தலைநகரான புது டெல்லியில் நேற்று வரை ரூ.913 ஆக இருந்த கேஸ் சிலிண்டரின் விலை, இன்று முதல் ரூ.942 ஆக மாறியுள்ளது. அதேபோல், மற்றொரு முக்கிய வணிக நகரான மும்பையில் சிலிண்டரின் விலை ரூ.29 உயர்ந்து இன்று ரூ.941.50 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை தலைநகர் சென்னையில் வீட்டு உபயோக கேஸ் சிலிண்டரின் விலை இன்று முதல் ரூ.957.50 ஆக புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னதாக சென்னையில் ஒரு சிலிண்டரின் விலை ரூ.928.50 ஆக விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது பொதுமக்களுக்கு ஓரளவிற்கு நிம்மதியாக இருந்தது.
சென்னை தவிர்த்த தமிழ்நாட்டின் பிற மாவட்டங்களில் உள்ளூர் வரிகள் மற்றும் போக்குவரத்துச் செலவுகளின் அடிப்படையில் இந்த விலையில் சில ரூபாய் மாறுபாடுகள் இருக்கும். மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் தலைநகரான கொல்கத்தாவில் எல்பிஜி சிலிண்டரின் தற்போதைய புதிய விலை ரூ.968 ஆக உயர்ந்து நுகர்வோரைக் கவலையடையச் செய்துள்ளது.
தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலங்களான கர்நாடகாவின் பெங்களூருவில் ரூ.944.50-க்கும், ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானாவின் ஹைதராபாத்தில் ரூ.994-க்கும் சிலிண்டர் விற்பனையாகிறது. இந்தியாவின் தென் மாநிலங்களிலேயே அதிகபட்சமாக ஹைதராபாத் நகரில்தான் வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலை ஆயிரத்தை நெருங்கி மிக அதிகமாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொழில் நகரான கோயம்புத்தூரில் இன்றைய புதிய சிலிண்டர் விலை ரூ.29 உயர்ந்து தற்போது ரூ.971 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு அமலுக்கு வந்துள்ளது. தென் மாவட்டங்களின் முக்கிய மையமான மதுரையில் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை இன்று ரூ.968.50 ஆக உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், மத்திய மாவட்டமான திருச்சிராப்பள்ளியில் (திருச்சி) இன்றைய புதிய எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை ரூ.964 ஆக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தின் மேற்கு மாவட்டமான சேலத்தில் ஒரு சிலிண்டரின் விலை இன்று உயர்ந்து ரூ.973.50 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது. தென் மாவட்டமான திருநெல்வேலியில் ரூ.979-க்கும், கடலூர் மாவட்டத்தில் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர் ரூ.978-க்கும் பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. சென்னை எண்ணூர் முனையத்தில் இருந்து போக்குவரத்துத் தொலைவு மிக அதிகமாக உள்ள கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் விலை அதிகபட்சமாக ரூ.1000-க்கு நெருங்கி ரூ.985.50 ஆக உள்ளது.
வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் மட்டுமின்றி, ஹோட்டல்கள் மற்றும் வணிகங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 19 கிலோ எடையுள்ள வணிக சிலிண்டர் விலையும் இந்த மாதம் உயர்த்தப்பட்டது. நடப்பு ஜூன் மாதம் 1-ஆம் தேதி முதலே இந்த வணிக சிலிண்டரின் விலை விநியோகஸ்தர்களைப் பொறுத்து ரூ.42 முதல் ரூ.53 வரை உயர்த்தப்பட்டிருந்தது. அதனடிப்படையில், தலைநகர் சென்னையில் வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான பெரிய சிலிண்டரின் இன்றைய புதிய விலை ரூ.3,283 ஆக உயர்ந்து வர்த்தகர்களைப் பாதித்துள்ளது.
நீங்கள் வசிக்கும் குறிப்பிட்ட தாலுகா மற்றும் உங்கள் பகுதியின் கேஸ் ஏஜென்சியைப் பொறுத்து இங்குக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலையில் ரூ.5 முதல் ரூ.15 வரை மாறுபடலாம். மேலும் சிலிண்டரை வீட்டிற்குக் கொண்டு வந்து தரும் டெலிவரி நபர்களுக்கான விநியோகக் கட்டணம் இதனுடன் தனி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.