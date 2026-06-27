/மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2500 கொடுக்கலாமா? 2 காரணங்களை பரிசீலிக்கும் அரசு

Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் 2500 ரூபாய் கொடுக்க உள்ளது குறித்து பெண்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் 2500 ரூபாய் கொடுக்கும் முன் அரசு எடுக்க உள்ள முக்கிய தரவுகள் குறித்த அப்டேட் இது. இங்கே விரிவாக
தமிழ்நாட்டில் தவெக அரசு அமைந்துவிட்ட நிலையில், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்த மகளிர் உரிமைதொகை (Magalir Urimai Thogai) மாதம் 2500 ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு எப்போது முதல் செயல்படுத்தப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மேலோங்கி இருக்கிறது.
இது குறித்த அப்டேட் இரண்டு வெளியாகியுள்ளது. உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இப்போது கொடுக்கப்படும் ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து 2500 ரூபாயாக உயர்த்தி செயல்படுத்துவதற்கு முன்பு தமிழ்நாடு அரசு புதிதாக விணப்பிக்க வாய்ப்பு கொடுக்கலாமா? வேண்டாமா என தீவிரமாக பரிசீலிக்க உள்ளது.
அப்படி விண்ணபிக்க வாய்ப்பு கொடுத்தால் எத்தனை லட்சம் பேர் புதிதாக விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு, அவர்களில் எத்தனை பேர் தகுதியானவர்களாக இருப்பார்கள் என அரசு கணக்கெடுக்க இருக்கிறது.
அதில் தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள் மற்றும் இப்போது பயனாளிகளாக இருப்பவர்கள் என எல்லோருக்கும் மாதம் ரூ.2500 கொடுத்தால் மாதம் மற்றும் ஆண்டுக்கு எவ்வளவு செலவு ஆகும் என்பதை கணக்கீடு செய்ய உள்ளது தமிழ்நாடு அரசு
மேலும், இப்போது 60 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இருக்கின்றனர், அவர்களை நீக்கி முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு கொடுத்தால் அதில் அரசுக்கு ஆகும் செலவு குறித்த கணக்கீடும் நடக்க உள்ளது.
இவற்றை எல்லாம் பரிசீலித்த பிறகு, இத்திட்டத்துக்கு ஆகும் கூடுதல் செலவை எப்படி சமாளிக்கலாம் என்பது குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் அரசுத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்களுடன் தீவிர ஆலோசனை நடத்த இருக்கிறார்.
பட்ஜெட் தாக்கலுக்கு முன்பே இந்த ஆலோசனை நடக்க உள்ளது. அப்போது தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை குறித்த ஆய்வும் நடத்தப்பட்டு இப்போது இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தலாமா? வேண்டாமா? என்ற இறுதி முடிவு எடுக்கப்பட உள்ளது.
அதன்பிறகே மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மாதம் 2500 ரூபாய் எப்போது முதல் கொடுக்கப்படும்? என்ற இறுதி அறிவிப்பு வெளியாகும். இப்போதைக்கு மேலே சொல்லப்பட்ட காரணமான, 2500 ரூபாய் மாதம் கொடுத்தால் அரசுக்கு எவ்வளவு கூடுதல் செலவாகும், புதிதாக விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா? என்ற காரணங்களை தீவிரமாக அரசு பரிசீலிக்க தொடங்கியுள்ளது.
அரசு அதிகாரிகள் சாதமான பதில்களை கொடுத்தால் விரைவில் மகளிர் உரிமைத்தொகை 2500 ரூபாய் உயர்த்தி வழங்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். நிதிநிலையை சரிசெய்ய காலவகாசம் எடுக்கும என அதிகாரிகள் கூறினால் வரும் பட்ஜெட் தொடரில் இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்பில்லை.