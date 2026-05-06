தவெக ஆட்சி: எம்எல்ஏக்களுக்கு மாதம் எவ்வளவு சம்பளம்? இத்தனை சலுகைகள் வேற இருக்கா!

Tamil Nadu TVK MLA Salary Details: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கிறது. நாளை (மே 7) முதல்வராக தவெக தலைவர் விஜய் பதவியேற்க உள்ளார். இந்த நிலையில், தவெக சார்பில் எம்எல்ஏவாக பொறுப்பேற்க உள்ளவர்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம், சலுகைகள் என்ன என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் அறிந்து கொள்ளலாம்.
Tamil Nadu TVK MLA Salary Details: மேலும், திமுக கூட்டணியில் இருந்து 73 எம்எல்ஏக்களும், அதிமுக கூட்டணி 54 எம்எல்ஏக்களும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். எனவே, எம்எல்ஏக்களின் மொத்த சலுகை, சம்பளம் விவரங்களை தெரிந்து கொள்வோம்.
பெரிதும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானது. இந்த தேர்தலில் தவெக தனிப்பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சி அமைக்க உள்ளது. தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. மேலும், திமுக கூட்டணி 73 இடங்களிலும், அதிமுக கூட்டணி 54 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றது. 60 ஆண்டுகாலம் தமிழகத்தில் ஆட்சி செய்து வந்த திராவிட கட்சிகளுக்கு தவெக முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. (Image Source - AI)
இருந்தாலும், தவெக தலைவர் விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய சூழலில் இருக்கிறது. அதற்கான வேலைகளையும் தவெக செய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் எம்எல்ஏக்களின் சம்பளம், சலுகைகள் குறித்து தெரிந்து கொள்வோம். தமிழகத்தில் உள்ள எம்எல்ஏக்களுக்கு தற்போது ரூ.1,05,000 சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. மாத சம்பளமாக ரூ.1.05 லட்சம் சம்பளமாக வழங்கப்படுகிறது. இதில் தொலைபேசி படியாக ரூ.7,500 வழங்கப்படும். (Image Source - AI)
தொகுதிக்கான அடிப்படை படியாக மாதம் ரூ.25,000 சம்பளம், அஞ்சல் படியாக மாதம் ரூ.7500 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தினந்தோறும் ரூ.2,500 படியாக வழங்கப்படும். முன்னாள் எம்எல்ஏக்களுக்கு பென்சனாக ரூ.31,000 மாதம் வழங்கப்படும். அதோடு, வாகன பராமரிப்பு மற்றும் எரிபொருள் செலவுக்காக மாதம் ரூ.25,000 வழங்கப்படும். மொத்தமாக பார்த்தால் தமிழகத்தில் உள்ள ஒரு எம்எல்ஏவுக்கு ரூ.1.05 லட்சம் வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், ஒவ்வொரு எம்எல்ஏவுக்கும் இலவச மருத்துவ வசதி, பயணம் செய்வதற்கும் இலவச விமானம், ரயில், பேருந்து டிக்கெட் இலவசமாக வழங்கப்படும். மேலும், எம்எல்ஏக்கள் தங்களுக்கான ஒரு அலுவலகத்தை நிர்வகிக்கலாம். தேவைப்பட்டால் ஒரு நபரை வேலைக்கு அமர்த்தலாம். அதற்கான சம்பளத்தையும் எம்எல்ஏக்களுக்கு தனியாக வழங்கப்படுமாம். மொத்தமாக ஒரு எம்எல்ஏவுக்கு ரூ.1.05 லட்சம் மாத சம்பளமாக வழங்கப்படும்.
எம்எல்ஏக்களுக்கு மாநில அரசு அந்தந்த மாநில அரசின் கருவூலம் மூலம் சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கும் விஜய்க்கும் எவ்வளவு சம்பளம் என்பதை பார்ப்போம். தமிழக முதலமைச்சருக்கு மாத ஊதியமாக ரூ.2,05,00 வழங்கப்படும். மேலும், அவர்களுக்கு இலவச போக்குவரத்து வசதிகள், பாதுகாப்பு வசதிகள் போன்றவை வழங்கப்படுகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.