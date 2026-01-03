புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் வந்தாச்சு! ஆனால் இந்த 6 முக்கிய விசியங்கள் தெரியுமா?

TN Assured Pension Scheme: முதலமைச்சர் அறிவித்த தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், அரசு ஊழியர்களின் கடைசி மாத ஊதியத்தில் 50 சதவீதம் ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும். இதற்கான கூடுதல் நிதியை தமிழ்நாடு அரசே ஏற்கும்.
CM Stalin Pension Announcement: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு ஈடாக புதிதாக ஒரு பென்சன் திட்டத்தை தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். அதாவது தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நீண்டகாலக் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில், தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் (Tamil Nadu Assured Pension Scheme -TAPS) அறிமுகம்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் (Tamil Nadu Assured Pension Scheme - TAPS) குறித்த ஆறு முக்கிய அம்சங்கள் குறித்த விவரத்தை பார்ப்போம்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஓய்வு பெறும்போது அவர்கள் கடைசியாகப் பெற்ற மாதச் சம்பளத்தில் 50 சதவீதம் தொகை ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படும். இதற்கான கூடுதல் நிதிச் சுமையை அரசே ஏற்கும்.
ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு, பணியில் உள்ள அரசு அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்படுவதைப் போலவே, ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை (ஆறு மாதத்திற்கு ஒருமுறை) அகவிலைப்படி உயர்வு வழங்கப்படும். இது விலைவாசி ஏற்றத்திற்கு ஏற்ப ஓய்வூதியத் தொகையைச் சரிசெய்ய உதவும்.
ஓய்வூதியம் பெற்று வரும் ஊழியர் ஒருவேளை இயற்கை எய்தினால், அவர் பெற்று வந்த ஓய்வூதியத் தொகையில் 60 சதவீதம் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு (வாரிசுதாரர்களுக்கு) குடும்ப ஓய்வூதியமாக வழங்கப்பட வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
அரசு அலுவலர்கள் ஓய்வு பெறும்போதோ அல்லது பணிக்காலத்தில் எதிர்பாராத விதமாக இறக்க நேரிடும்போதோ, அவர்களின் பணிக்காலத்திற்கு ஏற்ப அதிகபட்சமாக 25 லட்சம் ரூபாய் வரை பணிக்கொடை வழங்கப்படும்.
புதிய உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, தகுதியான பணிக்காலத்தை முழுமையாக நிறைவு செய்யாமல் ஓய்வு பெறும் அலுவலர்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (CPS) கீழ் பணியில் சேர்ந்து, இந்தப் புதிய திட்டம் (TAPS) அமலுக்கு வருவதற்கு முன்னரே ஓய்வு பெற்று, இதுவரை ஓய்வூதியம் கிடைக்காமல் இருந்தவர்களுக்கு சிறப்பு கருணை ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.
தமிழ்நாடு உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த அரசுக்கு முதற்கட்டமாக ரூ. 13,000 கோடியும், ஆண்டுதோறும் சுமார் ரூ. 11,000 கோடியும் கூடுதல் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.