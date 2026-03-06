அடுத்த 6 நாட்களுக்கு மழை வெளுக்கும்.. நீலகிரி, சேலம் வானிலை அப்டேட் இதோ

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தின் நீலகிரி, சேலம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு வானிலை எப்படி இருக்கும் என்று பார்ப்போம்.
Nilgiris Salem Weather Update Today: நீலகிரி மாவட்டத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு மழை இருக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் கோடைக்காலம் துவங்கியுள்ளது. தற்போதே பல்வேறு மாவட்டங்களில் வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கு நீலகிரி, சேலம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் எப்படி வானிலை இருக்கும் என்பதை பார்ப்போம்.
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, நீலகிரி மாவட்டத்தில் மார்ச் 6,7,8,9,10,11ஆம் தேதிகளில் மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதுழ. மிதமான முதல் லேசான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், நீலகிரி மாவட்டத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு வெப்பநிலை 33 முதல் 37 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கக் கூடும்.
பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மழைக்கான வாய்ப்பு இல்லை. மார்ச் 6ஆம் தேதியான இன்று முதல் அடுத்த சில தினங்களக்களுக்கு வெப்பநிலை 31 முதல் 41 டிகிரி வரை வெப்பநிலை இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்டத்திலும் மழைக்கான வாய்ப்பு பெரிதாக இல்லை. மார்ச் 6ஆம் தேதி முதல் அடுத்த சில தினங்களுக்கு வெப்பநிலை 32 முதல் 36 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சில நாட்கள் மேகமூட்டத்துடன் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை, மழைக்கான வாய்ப்பு இல்லை. வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை, 31 முதல் 41 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, மார்ச் 6ஆம் தேதி முதல் 12ஆம் தேதி வரை மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, நீலகிரி, கோவை, தென் தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மதமான மழை பெய்யக் கூடும். மேலும், டெல்டா மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களிலும் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.