English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு ரூ.1000 வழங்கப்படுமா? அமைச்சர் பெரியகருப்பன் முக்கிய அப்டேட்

பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு ரூ.1000 வழங்கப்படுமா? அமைச்சர் பெரியகருப்பன் முக்கிய அப்டேட்

Pongal gift : பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பில் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுமா? அமைச்சர் பெரியகருப்பன் கொடுத்த அப்டேட்

 

Pongal gift : பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குவது குறித்து அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் கொடுத்துள்ள விளக்கம். முழு விவரம் இங்கே...

 
1 /12

தைப்பொங்கலுக்கு அரசு வழங்கும் பொங்கல் பரிசு (Pongal gift) தொகுப்பில் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுமா? என்ற கேள்விக்கு அமைச்சர் பெரியகருப்பன் பதில் அளித்தார்.   

2 /12

அதேபோல், ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக கரும்பு கொள்முதல் செய்யப்படுமா? அப்படி செய்யப்பட்டால் எப்போது அது தொடங்கும் என்ற கேள்விக்கும் அவர் பதில் அளித்துள்ளார். அது குறித்து விரிவாக இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

3 /12

சிவகங்கையில் தமிழ்நாடு மாநில பணியாளர் கூட்டுறவு சிக்கன நாணய சங்க ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் இரண்டாவது மாநில மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் நான்காவது ஊதியக்குழு அமைத்தது, ஓய்வூதிய குழு அமைத்தது மற்றும் பணியாளர்களுக்கு 20% போனஸ் வழங்கியிருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக மாநாடு நடைபெற்றது.  

4 /12

இந்த மாநாட்டில், மாநாட்டு மலரை அமைச்சர் கேஆர்.பெரியகருப்பன் வெளியிட்டார். டெக்சஸ் நிறுவனர் சேவியர் பெற்று  கொண்டார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணிபுரியும் பணியாளர்களை நிரந்தரம் செய்திட வேண்டும், நான்காவது ஊதியக்குழு அறிக்கையை பரிசீலனை செய்து விரைந்து ஆணையாக வெளியிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.   

5 /12

அத்துடன், ஓய்வூதியம் வழங்குவதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழுவினர் விரைந்து அறிக்கையினை வழங்கிடவும், பணியாளர்களுக்கான காப்பீடு தொகை ரூ 3 லட்சத்திலிருந்து 10 லட்சமாக உயர்த்திடவும், கூட்டுறவு வங்கி பணியாளர்களுக்கு ரூ1 கோடி காப்பீடு வழங்குவது, கூட்டுறவு சங்க பணியாளர்களுக்கு வழங்கும் ரூ 20 லட்சம் கடனுக்கும் காப்பீடு செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட 10 தீர்மானங்கள் இயற்றப்பட்டது.   

6 /12

இதன்பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கேஆர் பெரிய கருப்பன் அளித்த பேட்டியில் : "கூட்டுறவுத் துறை தொழிலாளர்கள் அலுவலர்கள் ஊழியர்கள் இணைந்து கூட்டமைப்பு சார்பில் 2வது மாநில மாநாடு சிவகங்கையில் சிறப்பாக நடந்தது.  

7 /12

13,000 கோடி அளவுக்கு கடன் கொடுத்து வழங்குகின்ற ஒரு துறை. 9.5 லட்சம் அங்கத்தினர் உள்ளனர். குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் வீடு கட்ட, கல்வி, வியாபாரம் ,அத்தியாச தேவைகளுக்கு கூட்டுறவு வங்கியில் கடன் வாங்குகிறார்கள் சேமிப்பு பழக்கத்தை இந்த சங்கம் உருவாக்கியுள்ளது 6000 கோடி சேமிப்பையும் சேர்த்து வைத்துள்ளது இந்த சங்கம்" என்றார்.  

8 /12

தொடர்ந்து பேசிய அவர், கூட்டுறவு ஊழியர் சங்கம்  கோரிக்கை வைப்பதற்கு முன்பாகவே பல காரியங்கள் நடந்துள்ளது எஞ்சிய கோரிக்கைகள் அரசு நிறைவேற்றும் என்றும் உறுதியளித்தார்.   

9 /12

மேலும், பொங்கலுக்கான கரும்பு கொள்முதல் செய்ய முதல்வரிடம் பேசி முறையாக அரசானை வெளியிடப்படும் என தெரிவித்த அமைச்சர் பெரியகருப்பன், உரிய நேரத்தில் கரும்பு கொள்முதல் செய்யப்படும், முன்னதாக வாங்கினால் கருகிவிட வாய்ப்புள்ளது என்றார்.   

10 /12

ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க கூறும் அதிகாரம் என்னிடம் இல்லை முதல்வரின் உத்தரவின்பேரிலே செயல்படுவோம் என தெரிவித்தார்.   

11 /12

மேலும், கூட்டுறவு துறை ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் யாரிடம் கூறினால் நிறைவேறும் என தெரிந்து கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரிசீலனை செய்து நிறைவேற்றப்படும் என்றும் வாக்குறுதி அளித்தார்.

12 /12

எனவே, பொங்கல் பரிசு குறித்த அறிவிப்பு முதலமைச்சர் எடுக்கும் முடிவிலேயே இருக்கிறது.

Pongal Gift Tamil nadu Ration Card Minister Periyakaruppan Tamil Nadu Pongal cash gift

Next Gallery

லியோனல் மெஸ்ஸி சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? தனி விமானம் முதல் எக்கச்சக்க கார் வரை...!