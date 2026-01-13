குஷியில் மாணவர்கள்! பொங்கலுக்கு நாளை முதல் 5 நாட்கள் விடுமுறை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Pongal Holidays: தமிழகத்தில் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்ட ஏதுவாக அனைத்து பள்ளிகளுக்கு ஜனவரி 14ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 18ஆம் தேதி 5 நாட்களுக்கு விடுமுறை நாளாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
Tamil Nadu Schools Pongal Holidays: பொங்கல் பண்டிகைக்கு தமிழக அரசு கூடுதலாக ஒருநாள விடுமுறை அறிவிக்கிறதா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருந்த நிலையில், தமிழக அரசு மாணவர்களுக்கு இனிப்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது.
ஒவ்வொரு வருடமும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பிடித்த மாதமாக ஜனவரி உள்து. ஜனவரி மாதத்தில் பள்ளி, கல்லூரிளுக்கு அரசு விடுமுறை நாட்கள் அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பாக, பள்ளி மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் விதமான பொங்கல் பண்டிகை விடுமுறை இருக்கிறது. 2026ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகை ஜனவரி 15ஆம் தேதி வியாழன்கிழமை கொண்டாடப்படுகிறது.
இதனை தொடர்ந்து, ஜனவரி 16ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாட்டுப் பொங்கல்/திருவள்ளுவர் தினம், ஜனவரி 17ஆம் தேதி சனிக்கிழமை உழவர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. பொங்கலை மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில், அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரூ3,000 ரொக்கம் வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், வெவ்வெறு மாவட்டங்களுக்கும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், பொங்கலுக்கு முந்தையதினமாக ஜனவரி 14ஆம் தேதி புதன்கிழமை போகி பண்டிகைக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கலுக்கு முந்தைய தினமாக போகிக்கு தமிழக அரசு விடுமுறை அறிவிப்பது வழக்கம்.
அந்த வகையில், இந்தாண்டும் (2026) போகி பண்டிகைக்கு விடுமுறை இருக்குமா இருக்காதா என்ற கேள்வி இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில், தமிழக அரசு பொங்கல் விடுமுறை தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, பொங்கல் பண்டிகையை கொண்ட ஏதுவாக அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் ஜனவரி 14ஆம் தேதி விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, ஜனவரி 14ஆம் தேதி புதன்கிழமை முதல் ஜனவரி 18ஆம் தேதி வரை 5 நாட்களுக்கு பொங்கல் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். பள்ளிகளுக்கு தொடர்ந்து ஐந்து விடுமுறையையொட்டி, பலரும் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல தயாராக உள்ளனர்.
பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழக முழுவதும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, சென்னையில் இருந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் புறப்பட்டு செல்வார்கள். இதனை கருத்தில் கொண்டு பயணகளின் வசதிக்காக சென்னையில் இருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், பயணிகள் சொந்த ஊர்களில் இருந்து திரும்பும் வகையிலும், சிறப்பு பேருந்து சனிக்கிழமையில் இருந்து இயக்கப்படுகிறது. மேலும், பொங்கல் பண்டிகைக்கு தென் மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்களையும் தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டு உள்ளது.