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தமிழ்நாடு மின்தடை.. நாளை (05-08-2026) எங்கெல்லாம் பவர் கட்! முழு விவரம்

Written ByR Balaji
Published: Aug 04, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:32 PM IST

Tamil Nadu Power Cut August 04: தமிழகத்தின் முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஆகஸ்ட் 05) புதன்கிழமை மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணீ முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

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சென்னை: பெரம்பூர் திருமலை நகர் பிரதான சாலை, திருமலை நகர் 1 வது முதல் 3வது தெரு வரை மற்றும் விரிவாக்கம்.

 

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கோவை: எல்லப்பாளையம் தெலுங்குபாளையம், பிள்ளையப்பன்பாளையம், கிருஷ்ணகவுடர்புதுார், அண்ணாமலை நகர், வேலாயுதன்பாளையம், செம்மானிசெட்டிபாளையம் மற்றும் சந்தியா நகர். நீலாம்பூர் துணை மின் நிலையம்: நீலாம்பூர், முதலிபாளையம், செரயாம்பாளையம், வெள்ளானப்பட்டி மற்றும் பவுண்டரி அசோசியேஷன்.

 

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திருச்சி: எரக்குடி, கோம்பை, எஸ்.எம்.புதூர், பாலக்காடு, பத்தர்பேட்டை, திருநாவலூர், கீழப்பட்டி, புதுப்பட்டி, ஆலத்துடையான்பட்டி, வடக்குபட்டியழகாபுரி, ஒக்கரை, எஸ்.என்.புதூர், கே.புதூர், வி.ஏ.சமுத்திரம், கோட்டைப்பாளையம், பி.மேட்டூர், பாலகிருஷ்ணாபட்டி, கோவில்பட்டி, தொட்டியப்பட்டி, வெள்ளையப்பன் பட்டி, எரிட்டியப்பட்டி. 

 

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கரூர்: ஜெகதாபி, பாலபட்டி, வில்வமரத்துப்பட்டி, கணியாலம்பட்டி, வீரியபட்டி, சுண்டுகுழிப்பட்டி, முத்துரெங்கம்பட்டி, பண்ணப்பட்டி, காளையப்பட்டி, வரவாணி வடக்கு, மேலப்பாகுத்தி, சி.புதூர், வெரளிப்பட்டி. 

 

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எனவே இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் தங்களின் வேலைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். 

 

TAGS:
Tamil Nadu power cut
TNEB

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