/தமிழகத்தில் நாளை (07-08-2026) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட்!

Tamil Nadu Power Cut August 07: தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் நாளை (ஆகஸ்ட் 07) மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
கோவை: கதிர்நாயக்கன்பாளையம், ராக்கிபாளையம், குமாரபுரம், நாசிமநாயக்கன்பாளையம்,, பம்பாய் நகர், டீச்சர்ஸ் காலனி, கணேஷ்நகர், ஸ்ரீ ராம் நகர், தொப்பம்பட்டி.
கரூர்: சஞ்சய் நகர், வேலுசாமி புரம், அரிகரன்பாளையம், கோதூர், வடிவேல் நகர், கோவிந்தம்பாளையம், ஆண்டன்கோயில், விஸ்வநாதபுரி, மொச்சகொட்டாம்பாளையம், சத்திரம், பவித்திரம்.
தர்மபுரி (அதியமான்கோட்டை): அதியமான்கோட்டை, ஏலகிரி, சாமிசெட்டிபட்டி, பாளையம்புதூர், தடங்கம், ரெட்டிஹள்ளி, ஹெச்பிசிஎல், நாகர்கூடல், பேரிகம், போலீஸ் குவாட்டர்ஸ், வெண்ணாம்பட்டி.
உடுமலை, ஜி.நகர், அன்னக்குடியிருப்பு, நேருவீதி, பேரூராட்சி அலுவலகம், பூங்கா, ரயில்வே ஸ்டேஷன், காவல்நிலையம், மார்க்கெட், எஸ்.வி.புரம், பாலப்பம்பட்டி, மைவாடி, கணமனைகனூர், குறள்குட்டை, மடத்தூர், எம்.என்.பட்டிணம், மருல்பட்டி, பி.குளம்.
தேனி: போடி நகர், குரங்கணி, மீனாட்சிபுரம், ஆனைக்கரைப்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை இருக்கும்.