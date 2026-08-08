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தமிழகத்தில் நாளை மறுநாள் (10-08-2026) மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? லிஸ்ட் இங்கே!

Written ByR Balaji
Published: Aug 08, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:25 PM IST

Tamil Nadu Power Cut August 10): தமிழகத்தின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை மறுநாள் (ஆகஸ்ட் 10) மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. அதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. 

 

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கோவை (எம்.ஜி. சாலை துணை மின் நிலையம்): எஸ்.ஐ.ஹெச்.எஸ் காலனி, சக்தி நகர், நேதாஜிபுரம், அம்மன் நகர், ஜெ.ஜெ.நகர், கங்கா நகர், பெத்தேல் நகர், வசந்தா நகர், ஒண்டிப்புதூர், ஒண்டிப்புதூர் திருச்சி சாலை, வி.கே.என் நகர், டெக்ஸ்டூல் பகுதி, ஸ்ரீ மூகாம்பிகை அம்மன் நகர்.

 

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திருப்பூர் (உடுமலைபேட்டை): இந்திராநகர், சின்னப்பன்புதூர், ராஜயூர், ஆவல்குட்டை, சரண்நகர், குமாரமங்கலம், தாந்தோணி, வெங்கிடாபுரம், தூங்காவி, ராமகவுண்டன்புதூர், மாத்திரத்தி, போல்ட்ராபட்டி, கே.கே.,புதூர்.

 

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தேனி (மார்க்கையன்கோட்டை): சின்னமனூர், பாலவராயன்பட்டி, குண்டலநாயக்கன்பட்டி, அம்மாபட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், மரக்காபட்டி, வடுகபட்டி, கேஜிஎஸ் ஊட்டி, என்சிஜி வலசு. 

 

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புதுக்கோட்டை: வடுகப்பட்டியின் அனைத்து பகுதிகளிலும் மின்தடை ஏற்படும். 

 

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பெரம்பலூர்: அய்யனார்பாளையம், பெருநில, வெள்ளுவாடி, நெற்குணம், நூத்தப்பூர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

 

TAGS:
Tamil nadu
TNEB

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