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தமிழகத்தில் நாளை (12-08-2026) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட்!

Written ByR Balaji
Published: Aug 11, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:17 PM IST

Tamil Nadu Power Cut August 12: தமிழகத்தின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஆகஸ்ட் 12) புதன்கிழமை மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகிறது. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் தடை இருக்கும் என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. 

 

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கோவை: பேத்தாபுரம், தண்ணீர்பந்தல், கோட்டைப்பிரிவு, ஒன்னிப்பாளையம் ரோடு, அறிவொளி நகர், சின்னமடம்பாளையம், மடம்பாளையம், செல்வபுரம், சாந்திமேடு, பாரதி நகர், சாமநாயக்கன்பாளையம் ரோடு, கண்ணார்பாளையம் ரோடு.

 

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சேலம் (மேட்டூர்): லக்கண்டாபுரம், மலையம்பாளையம், சௌரியூர், செலவடை, பண்ணிக்கனூர், கட்டினாயக்கன்பட்டி, கட்டம்பட்டி, செட்டிமாங்குறிச்சி, அரூர், பூசாரியூர், புளியம்பட்டி.

 

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திருப்பூர் (பல்லடம்): அண்ணா நகர், குமரன் ஃபீடர், செம்மிபாளையம், சுக்கன்பாளையம், பெரும்பளி, உஞ்சப்பாளையம், பல்லடம் ஹை-டெக், விகாசினி ஃபீடர், கே.அய்யம்பாளையம். 

 

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திருப்பூர் (உடுமலைப்பேட்டை): கொட்டமங்கலம், பொன்னேரி, வெள்ளியம்பாளையம், அய்யம்பாளையம், குமாரபாளையம், வரதராஜபுரம், முருங்கம்பட்டி, சுங்கரமடக்கு, குடிமங்கலம்.

 

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புதுக்கோட்டை: அாலியானிலை, அறந்தாங்கி நகரம், மரமடக்கி, தள்ளாம்பட்டி (வடகட்டுப்பட்டி), அரிமலம் ஆகிய பகுதிகள் முழுவதும் மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

TAGS:
Tamil Nadu power cut
TNEB

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