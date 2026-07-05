/மக்களே அலர்ட்.. தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை! 8 மணி நேர பவர் கட் எங்கெல்லாம்?

Tamil Nadu Power Cut July 06: தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் நாளை மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருக்கிறது. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின்தடை இருக்கும் என மின் பகிர்மான கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
கோவை: சரவணம்பட்டி, அம்மன் கோவில், சின்னவேடம்பட்டி, கிருஷ்ணாபுரம், சிவானந்தாபுரம், வெள்ளக்கிணறு, உருமண்டம்பாளையம், ஜி.என்.மில்ஸ், சுப்பிரமணியம்பாளையம், கே.என்.ஜி. புதூர், மணியகாரம்பாளையம், லட்சுமி நகர், நாச்சிமுத்து நகர் மற்றும் ஜெயப்பிரகாஷ் நகர்.
கோவை: சூலூர் (சில பகுதிகள்), தொழில்பேட்டைப் பகுதிகள் (Industrial Area), நீலாம்பூர் (சில பகுதிகள்), லட்சுமி நகர் மற்றும் குளத்தூர், தேவூர்புதூர், செல்லம்பாளையம், கரட்டூர், ராவணாபுரம், ஆண்டியூர், பாண்டியன்கரடு, ஏரிசனம்பட்டி, வல்லகுண்டாபுரம், எஸ்.நல்லூர், அர்த்தநாரிபாளையம், புங்கமுத்தூர் மற்றும் வளையபாளையம், தீபாலபட்டி.
சேலம்: ஏ.எல்.சி (ALC), எஸ்.என்.பி (SNP), குமரகிடி, டவுன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பகுதி, பஜார், குகை, அரசு பொது மருத்துவமனை வளாகப் பகுதி, ஃபோர் ரோட்ஸ் (Four Roads), பிள்ளுக்கடை மற்றும் லைன்மேடு.
ஈரோடு: காசிபாளையம்பேட்டை, முள்ளாம்பரப்பு, சின்னியம்பாளையம், வேலங்காட்டுவலசு, பொட்டினாக்கன்வலசு, வீரப்பம்பாளையம், 46 புதூர், ரங்கம்பாளையம், குறிக்காரன்பாளையம், செல்லப்பம்பாளையம், கோவிந்தநாயக்கன்பாளையம் மற்றும் நஞ்சை ஊத்துக்குளி.
திண்டுக்கல்: பிள்ளையார்நத்தம், என்.பஞ்சம்பட்டி மற்றும் எச்.ஆர்.கோட்டை (H.R Kottai).
தேனி: தேவாரம், சிந்தலைச்சேரி, தம்பினாயக்கன்பட்டி, மூனாண்டிபட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரக் கிராமப் பகுதிகள்.
புதுக்கோட்டை: ஆவணத்தான்கோட்டை மற்றும் கீரமங்கலம் ஆகிய கூட்டுக் கிராமப்புறப் பகுதிகள் முழுமையாக நாளை மின்தடை இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.