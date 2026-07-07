/தமிழகத்தில் நாளை (08-07-2026) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Tamil Nadu Power Cut July 08: தமிழகத்தில் நாளை (ஜூலை 08) முக்கிய பகுதிகளில் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின்தடை இருக்கும் என மின் பகிர்மான கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
கோவை: பெத்தாபுரம், தண்ணீர்பந்தல், கோட்டைப்பிரிவு, ஒன்னிபாளையம்ரோடு, அறிவொளி நகர், சின்னமடம்பாளையம், மடம்பாளையம், செல்வபுரம், சாந்திமேடு, பாரதி நகர், சமநாயக்கன்பாளையம் சாலை, கண்ணர்பாளையம் சாலை. வகுதம்பாளையம், தேவனாம்பாளையம், செடிபுதூர் ஒரு பகுதி, கபாலங்கரை ஒரு பகுதி, எம்மேகவுண்டம்பாளையம், செரிபாளையம், ஆண்டிபாளையம் செங்குட்டுப்பாளையம், என்.ஜி.புதூர், பெரும்பதி, முள்ளுபாடி, வடக்கிபாளையம்.
ஈரோடு: சிப்காட் பெருந்துறை, டவுன் பெருந்துறை, வடக்கு பெருந்துறை, கிராமிய சிப்காட் SEZ வளாகம், சின்னவேட்டுவபாளையம், பெரியவேட்டுவபாளையம், கோட்டைமேடு, பெருண்டை மேற்குப் பக்கம், சின்னமடத்துப்பாளையம், பெரியமடத்துப்பாளையம், ராயரோடு டவுன், சூரம்பட்டி நல்லரோடு, சாலையோரம், எஸ்.ஆர்.கே. என்.ஜி.ஜி.ஓ.காலனி, வீரப்பன்சத்திரம், இடையன்காட்டுவலசு, முனிசிபால்காலனி, ஆசிரியர் காலனி, பெருந்துறைரோடு, சம்பத்நகர், வெட்டுக்காட்டுவலசு.
திண்டுக்கல்: ரெட்டியார்சத்திரம்.செம்மாடிப்பட்டி, பழங்கானூத்து. தேனி: சின்னமனூர், பாலவராயன்பட்டி, குண்டலநாயக்கன்பட்டி, அம்மாபட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள். கரூர்: ஜெகதாபி, பாலபட்டி, வில்வமரத்துப்பட்டி, கணியாலம்பட்டி, வீரியபட்டி, சுண்டுகுழிப்பட்டி, முத்துரெங்கம்பட்டி, பண்ணப்பட்டி, காளையப்பட்டி, வரவாணி வடக்கு, மேலப்பாகுத்தி, சி.புதூர், வெரளிப்பட்டி.
தஞ்சாவூர்: அய்யம்பேட்டை, மேலட்டூர், வீரமரசம் பேட்டை, புடலூர், அச்சம்பட்டிமணிமண்டபம். புதுக்கோட்டை: மராமடக்கி முழுப் பகுதி, அறந்தாங்கி நகர்ப்பகுதி, தல்லாம்பட்டி முழுப் பகுதி, அரிமளம் முழுப் பகுதி, அலியநிலை முழுப் பகுதி.
உடுமலைப்பேட்டை: கொத்தமங்கலம், பொன்னாரி, வெள்ளியம்பாளையம், ஐயம்பாளையம், குமாரபாளையம், வரதராஜபுரம், முருங்கம்பட்டி, சுங்கரமடகு, குடிமங்கலம். திருவாரூர்: நீடாமங்கலம் பச்சகுளம் சர்வமான்யம், ஆர்.பி.சாவடி.
விருதுநகர்: மம்சாபுரம் - மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் நல்லமனைக்கன்பட்டி - சோழபுரம், தேசிகபுரம், ஆவரந்தை, கிளவிக்குளம், சங்கரலிங்காபுரம், முதுகுடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான தொட்டியப்பட்டி - முத்துலிங்கபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் படிக்கசுவைத்தான்பட்டி - வன்னியம்பட்டி, கொட்டாங்குளம், வன்னியம்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.
கன்னியாகுமரி: திருவிதாங்கோடு, பத்மநாபபுரம், விளாவூர், முளகுமூடு, குமாரபுரம், வில்லுக்குறிகோட்டார், இளங்கடை, ஞானேசபுரம், ராமவர்மபுரம், கலெக்டரேட், மீனாட்சிபுரம், ராமன்புதூர், வீரநாராயணமங்கலம் கோட்டார், எலங்காடை, ஞானேசபுரம், ராமவர்மபுரம், ராமவர்மபுரம், ராமவர்மபுரம் வீரநாராயணமங்கலம் பாக்கோடு, குழித்துறை, உண்ணாமலைக்கடை, வல்வைதாங்கோஷ்டம், கடையல் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.