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TN Power Cut: தமிழகத்தில் நாளை (10-07-2026) மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட் இங்கே!

Written ByR Balaji
Published: Jul 09, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:58 PM IST

Tamil Nadu Power Cut July 10: தமிழகத்தில் நாளை (ஜூலை 10) பல்வேறு பகுதிகளில் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரித்துள்ளது.  

 

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கோவை: கிருஷ்ணாபுரம், செம்மாண்டம்பாளையம், கணியூர் ஒரு பகுதி, சோமனூர் ஒரு பகுதி, யமுனா நகர், காளப்பநாயக்கன்பாளையம் ஒரு பகுதி, ஜிசிடி நகர், லூனா நகர், கணுவாய், தடாகம் சாலை, சோமையம்பாளையம், அகர்வால் பள்ளி சாலை, சேரன் தொழில்துறை பகுதி, கே.என்.ஜி. புத்தூர், வித்யா காலனி, சாஜ் கார்டன். 

 

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திண்டுக்கல்: HT SC DSRM, குட்டம், மின்னுக்கம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. 

 

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ஈரோடு: ஈச்சம்பள்ளி, முத்துகோவுடன்பாளையம், சொலங்கபாளையம், பாசூர், ராக்கியாபாளையம், மடத்துப்பாளையம், கப்பாத்திபாளையம், பச்சம்பாளையம், பழனிகவுண்டன்பாளையம், பஞ்சலிங்கபுரம், காங்கயம்பாளையம், சாணார்பிளயம், நடுப்பாளையம், தாமரைபாளையம், மலையம்பாளையம், கொம்பனைப்புதூர், பி.கே.மங்கலம், கொளநல்லி, கருமாண்டம்பாளையம், வெள்ளட்டாம்பரபூர், பி.கே.பாளையம், சொலங்கபாளையம், எம்.கே.புதூர், ஆரப்பாளையம், காளிபாளையம். 

 

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ஈரோடு: பேரோடு, குமிளம்பரப்பூர், கொங்கம்பாளையம், மேட்டையன்காடு, கொளத்துப்பாளையம், சடையம்பாளையம், தாயர்பாளையம், ஆட்டையாம்பாளையம், பள்ளிபாளையம், புதுவலசு கங்காபுரம், டெக்ஸ்வேலி, மொக்கையம்பாளையம், சூரிப்பாறை. 

 

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உடுமலைப்பேட்டை: பூலாங்கிணர், அந்தியூர், சடையப்பாளையம், பாப்பனூத்து, சுண்டகன்பாளையம், வாளவாடி, தளி, ர்வள்ளூர், குறிச்சிக்கோட்டை, டி.எம்.நகர், ராகல்பாவி, மொடகுபட்டி, கஞ்சம்பட்டி, உதகம்பாளையம், பொன்னாமணன்சோலை, லட்சுமிபுரம். 

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நாமக்கல்: கபிலராமலை, சிறுகிணத்துப்பாளையம், அய்யம்பாளையம், பவுண்டமங்கலம், வெங்கரை, பிலிக்கல்பாளையம், இருக்கூர், மாணிக்கமடம், பஞ்சாபாளையம், சேலூர்-செல்லப்பம்பாளையம், பெரியமருதூர், சின்னமரித்தூர், பாகம்பாளையம், பெரியசோளிபாளையம். 

 

TAGS:
TN Power Cut
Shutdown

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