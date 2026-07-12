/மக்களே உஷார்! நாளை இந்த மாவட்டங்களில் 7 மணி நேரம் மின்தடை.. லிஸ்ட்ல உங்க ஏரியா இருக்கா?

Tamil Nadu Power Cut July 13: தமிழகத்தின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 13) மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. அதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 04 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
கோவை: எம்.ஜி. சாலை, எஸ்.ஐ.எச்.எஸ். காலனி, காவிரி நகர், ஜே.ஜே. நகர், ஒண்டிப்புதூர், கே.வடமதுரை, துடியலூர், அப்பநாயக்கன்பாளையம், அருணாநகர், வி.எஸ்.கே.நகர், வி.கே.வி.நகர், என்ஜிஜிஓ காலனி, பழனிகவுண்டன்புதூர், பன்னிமடை, தாளியூர், திப்பனூர், பாப்பநாயக்கன்பாளையம், மன்னம்பாளையம், வலசுபாளையம் மற்றும் அய்யப்பநாயக்கன்பாளையம்.
திருப்பூர் (பல்லடம்): அப்பனாக்கேணிப்பட்டி, MNC ஊட்டி, மில் ஊட்டி, KN புரம், காரணம்பேட்டை, புளியம்பட்டி, ஆடைகள், அருள்குளம், மரக்காபட்டி, வடுகபட்டி, கேஜிஎஸ் ஊட்டி, என்சிஜி வலசு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும்.
திண்டுக்கல்: பாப்பம்பட்டி, சித்தரேவு, எரவிமங்கலம், ஆண்டிபட்டி, அமரபூண்டி, மஞ்சநாயக்கன்பட்டி, கணக்கன்பட்டி, ருக்குவார்பட்டி, சிந்தல்வாடன்பட்டி, ஆர்.பி.புதூர், சத்திரப்பட்டி, புதுக்கோட்டை, மஞ்சனைச்செல்வன்பட்டி பகுதி, காளிபட்டி, போடுவார்பட்டி, சோங்கப்பட்டி, கல்லிமண்டயம், மாண்டவாடி, பொருளூர், டிஎம்சி பாளையம், கே.கீரனூர் மற்றும் சுற்றியுள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் மின்தடை இருக்கும்.
பெரம்பலூர்: பரவை, கிழுமாத்தூர், ஓலைப்பாடி, ஏலுமோர், சின்னார், முருக்கன்குடி, வலிகண்டபுரம், சர்க்கரை ஆலை, திருமந்துறை, பெருமாத்தூர், வட்டக்கலூர், அத்தியூர்.
உடுமலைப்பேட்டை: இந்திராநகர், சின்னப்பன்புதூர், ராஜயூர், ஆவல்குட்டை, சரண்நகர், குமாரமங்கலம், தாந்தோணி, வெங்கிடாபுரம், தூங்காவி, ராமகவுண்டன்புதூர், மாத்திரத்தி, போல்ட்ராபட்டி, கே.கே.,புதூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் தங்களின் வேலையை மின்தடைக்கு ஏற்றவாறு திட்டமிட்டுகொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.